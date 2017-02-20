Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Дело о наводнении в Кокпекты: Пострадавшие подали более 200 исков о возмещении ущерба

20 февраля 2017, 09:05

Также иски подали и государственные органы.


Громкое дело о наводнении в Кокпекты получило продолжение. Об этом стало известно на итоговой пресс-конференции в Карагандинском областном суде, передает телеканал "Хабар24".

Напомним, 3 года назад наводнение в Кокпекты унесло жизни 5 человек, пострадали свыше 300 домов. Общий ущерб от прорыва Кокпектинской дамбы составил почти 1,5 млрд тенге. Виновными суд признал 3 человек. Бизнесмен-арендатор водохранилища получил 2 года ограничения свободы. Акима сельского округа и экс-начальника районного ЧС освободили от ответственности за сроком давности.

Пострадавшие от потопа подали более 200 исков о возмещении ущерба в гражданском порядке. Также иски подали и государственные органы.

По словам председателя судебной коллегии по гражданским делам Жанны Сейдалиной, государство затратило денежные средства, связанные с восстановлением домов и возведением новых домов. Все эти затраты, которые государство понесло, предъявляются осужденным для возмещения.


Фото: 24.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...