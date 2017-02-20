Дело о наводнении в Кокпекты: Пострадавшие подали более 200 исков о возмещении ущерба
20 февраля 2017, 09:05
Также иски подали и государственные органы.
Громкое дело о наводнении в Кокпекты получило продолжение. Об этом стало известно на итоговой пресс-конференции в Карагандинском областном суде, передает телеканал "Хабар24".
Напомним, 3 года назад наводнение в Кокпекты унесло жизни 5 человек, пострадали свыше 300 домов. Общий ущерб от прорыва Кокпектинской дамбы составил почти 1,5 млрд тенге. Виновными суд признал 3 человек. Бизнесмен-арендатор водохранилища получил 2 года ограничения свободы. Акима сельского округа и экс-начальника районного ЧС освободили от ответственности за сроком давности.
Пострадавшие от потопа подали более 200 исков о возмещении ущерба в гражданском порядке. Также иски подали и государственные органы.
По словам председателя судебной коллегии по гражданским делам Жанны Сейдалиной, государство затратило денежные средства, связанные с восстановлением домов и возведением новых домов. Все эти затраты, которые государство понесло, предъявляются осужденным для возмещения.
Фото: 24.kz
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