Президент FISU отметил высочайший уровень строительства спортивных объектов в Алматы

Президент FISU – Олег Матыцин отметил высочайший уровень строительства спортивных объектов в Алматы.





«Эта Универсиада стала настоящим праздником для всех, кто посетил 28 зимние студенческие игры в Алматы - сказал Матыцин. Мы увидели очень серьезное отношение к соревнованиям со стороны главы государства, Казахстан провел всемирные студенческие игры на самом высоком уровне".





Он отметил хорошую организацию проведения Универсиады и особо отметил высочайший уровень строительства спортивных объектов. Представители FISU неоднократно посещали спортивные объекты в процессе строительства. Практически на их глазах, выросли грандиозные спортивные сооружения, которые ничем не уступают многим зарубежным спортивным объектам, а в чем-то даже превосходят их.





Так, например Атлетическая деревня в Алматы построена впервые за все время организации международных зимних студенческих игр, по аналогии с Олимпийскими деревнями. Комплекс Атлетической деревни занимает территорию более 23 гектаров и состоит из 8,9 и 14 этажных жилых блоков и операционной зоны в виде пирамиды, в которой расположен орг. комитет, предприятия общепита и музей национальных инструментов.





Кроме того, по всему внутреннему периметру жилых зданий расположены нежилые помещения, в которых разместился себя целый комплекс инфраструктурных объектов, таких как банки, магазины, фитнес центр, почтовое отделение -все, что было необходимо спортсменам для комфортного пребывания. Несмотря на сжатые сроки и непростое архитектурное решение, строительство было завершено досрочно (на два месяца раньше заявленного срока).Атлетическая деревня произвела неизгладимое впечатление на всех участников и гостей, проживавших на ее территории. То же касается и Ледовой арены. Поэтому, Олег Васильевич поблагодарил – компании Базис и Элитстрой за качественное строительство и досрочную сдачу объектов.





Комиссия FISU на площадке Атлетической деревни в октябре 2015 года.







