В Таиланде произошло столкновение полиции с буддийскими монахами у храма

Столкновение полиции с буддийскими монахами произошло у ворот храмового комплекса Ват Тхаммакай в Таиланде, сообщает в понедельник интернет-версия газеты "Кхом Чат Лык",

Монахи попытались утром в понедельник прорвать полицейский кордон, выставленный у одних из ворот храма для предотвращения притока прихожан на его территорию для защиты монахов и бывшего настоятеля Пхра Тхаммачайо, объявленного в розыск по обвинению в содействии коррупции и приеме пожертвований деньгами, полученными в результате мошенничества, в размере около 40 миллионов долларов.

Женщина 54 лет случайно оказалась в гуще столкновения, была сбита с ног, упала под ноги дерущимся и получила множественные травмы. Ее немедленно доставили в больницу, говорится в сообщении.





На прошлой неделе тысячи полицейских были направлены на проведение обыска на территории храма, занимающей 400 гектаров. Обыск занял два световых дня (ночные обыски в Таиланде не проводятся), однако найти объявленного в розыск и заочно арестованного монаха полицейским не удалось.