ПРАВМЕДИА: бесплатный вебинар «Исполнение электронного договора в сфере госзакупок. Электронные счета-фактуры при поставке ТРУ согласно новым Правилам осуществления госзакупок»
20 февраля 2017, 09:38
Ведущая – Худайбергенова Наталья Александровна
Дамы и господа!
Приглашаем вас на бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА «Исполнение электронного договора в сфере государственных закупок. Отчет о местном содержании. Электронные акты и ЭСФ при поставке товаров, работ и услуг, согласно новым Правилам осуществления государственных закупок с 01.01.2017 года».
Вебинар состоится 20 февраля 2017 года в 10:00 по времени Астаны.
Ведущая – Худайбергенова Наталья Александровна, эксперт-практик по государственным закупкам, по закупкам АО «Самрук Казына, закупкам недропользователей, закупкам в области здравоохранения, автор журнала «Государственный Заказ. Вопросы и ответы», эксперт информационной системы «Параграф».
Вы узнаете:
- пошаговый алгоритм действий Поставщика и Заказчика от заключения договора до полного исполнения;
- какие электронные акты нужно оформлять при поставке товаров, работ и услуг;
- нужно ли выписывать электронные счета-фактуры при работе с государственными учреждениями и предприятиями;
- что должен содержать Отчет о местном содержании в товарах, работах и услугах со стороны Поставщика.
Для участия в вебинаре заполните регистрационную форму. Ждем Вас!
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