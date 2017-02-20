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ПРАВМЕДИА: бесплатный вебинар «Исполнение электронного договора в сфере госзакупок. Электронные счета-фактуры при поставке ТРУ согласно новым Правилам осуществления госзакупок»

20 февраля 2017, 09:38

Ведущая – Худайбергенова Наталья Александровна


Дамы и господа!


Вебинар состоится 20 февраля 2017 года в 10:00 по времени Астаны.

Ведущая – Худайбергенова Наталья Александровна, эксперт-практик по государственным закупкам, по закупкам АО «Самрук Казына, закупкам недропользователей, закупкам в области здравоохранения, автор журнала «Государственный Заказ. Вопросы и ответы», эксперт информационной системы «Параграф».

Вы узнаете:
- пошаговый алгоритм действий Поставщика и Заказчика от заключения договора до полного исполнения;
- какие электронные акты нужно оформлять при поставке товаров, работ и услуг;
- нужно ли выписывать электронные счета-фактуры при работе с государственными учреждениями и предприятиями;
- что должен содержать Отчет о местном содержании в товарах, работах и услугах со стороны Поставщика.

Для участия в вебинаре заполните регистрационную форму. Ждем Вас!


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