ПРАВМЕДИА: бесплатный вебинар «Исполнение электронного договора в сфере госзакупок. Электронные счета-фактуры при поставке ТРУ согласно новым Правилам осуществления госзакупок»

Дамы и господа!









Вебинар состоится 20 февраля 2017 года в 10:00 по времени Астаны.





Ведущая – Худайбергенова Наталья Александровна, эксперт-практик по государственным закупкам, по закупкам АО «Самрук Казына, закупкам недропользователей, закупкам в области здравоохранения, автор журнала «Государственный Заказ. Вопросы и ответы», эксперт информационной системы «Параграф».





Вы узнаете:

- пошаговый алгоритм действий Поставщика и Заказчика от заключения договора до полного исполнения;

- какие электронные акты нужно оформлять при поставке товаров, работ и услуг;

- нужно ли выписывать электронные счета-фактуры при работе с государственными учреждениями и предприятиями;

- что должен содержать Отчет о местном содержании в товарах, работах и услугах со стороны Поставщика.





Для участия в вебинаре заполните регистрационную форму . Ждем Вас!