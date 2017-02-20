В Нью-Джерси пассажирский самолет рухнул прямо на городскую улицу
20 февраля 2017, 09:41
Воздушное судно протаранило несколько припаркованных машин и чуть не задело жилые дома.
На одной из улиц американского Нью-Джерси потерпел крушение небольшой пассажирский самолет.
Пилота спасателям пришлось буквально вырезать из искореженного фюзеляжа. Как сообщает местная пресса, пострадавшему удалось выжить. Сейчас он находится в больнице, его состояние не известно. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, сообщает телеканал "Россия 24".
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