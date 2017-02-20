Космический корабль Dragon везет на МКС смертельно опасные бактерии
20 февраля 2017, 09:45
Грузовой космический корабль Dragon, который запустили с помощью ракеты Falcon-9 с космодрома на мысе Канаверал, вышел на орбиту.
Это был первый коммерческий пуск с площадки, с которой раньше стартовали шаттлы. Dragon везет на Международную космическую станцию около 2,5 тонн груза. И прежде всего — материалы для научных экспериментов, в том числе инструмент для измерения озонового слоя Земли и сенсор грозовых фронтов. Кроме того, на борту Dragon находится и опасный груз — устойчивая к антибиотикам смертоносная бактерия для исследований в условиях невесомости.
Первая ступень ракеты опустилась недалеко от места старта строго вертикально. Она впервые приземлилась на суше, а не на платформе в океане.
Правда, взлетела Falcon-9 со второй попытки, передает телеканал "Россия 24". Первый пуск отменили из-за нештатной работы двигателя второй ступени.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845019-faebe333268ad1c2eb8ad14fe0db3227
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...