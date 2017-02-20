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Космический корабль Dragon везет на МКС смертельно опасные бактерии

20 февраля 2017, 09:45

Грузовой космический корабль Dragon, который запустили с помощью ракеты Falcon-9 с космодрома на мысе Канаверал, вышел на орбиту.


Это был первый коммерческий пуск с площадки, с которой раньше стартовали шаттлы. Dragon везет на Международную космическую станцию около 2,5 тонн груза. И прежде всего — материалы для научных экспериментов, в том числе инструмент для измерения озонового слоя Земли и сенсор грозовых фронтов. Кроме того, на борту Dragon находится и опасный груз — устойчивая к антибиотикам смертоносная бактерия для исследований в условиях невесомости.

Первая ступень ракеты опустилась недалеко от места старта строго вертикально. Она впервые приземлилась на суше, а не на платформе в океане.
Правда, взлетела Falcon-9 со второй попытки, передает телеканал "Россия 24". Первый пуск отменили из-за нештатной работы двигателя второй ступени.



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