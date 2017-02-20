Фиктивные талоны о прохождении госграницы продавал пограничник-контролер в Семее

В военном суде Семейского гарнизона оглашен приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих воинской части 2098 ПС КНБ РК , передает , передает Arnapress.kz





Младший контролер отделения пограничного контроля «Убе» воинской части 2098 ПС КНБ РК вносил в талоны о прохождении государственной границы заведомо ложные сведения и исправления. Данные талоны использовались в последующем для экспорта филе судака, якобы российского происхождения, по фиктивным документам. Данные талоны контролер передавал по просьбе своего сослуживца, который получал за услугу денежное вознаграждение от реализатора рыбы.





Приговором военного суда Семейского гарнизона подельник контролера признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 311 УК РК , и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать определенные должности на государственной службе сроком на 3 года.





Сам младший контролер отделения пограничного контроля «Убе» также был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369 УК РК. Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать определенные должности на государственной службе сроком на 3 года.





На основании ст. 3 Закона РК от 13 декабря 2016 года №27-VІ ЗРК «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК» неотбытую часть наказания, с учетом нахождения под стражей, заменили на ограничение свободы и окончательно определено наказание в виде 2 лет 9 месяцев 14 дней ограничения свободы и 1 года 3 месяцев 14 дней ограничения свободы.





Приговор не вступил в законную силу.



