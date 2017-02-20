Назарбаев примет участие в сессии общего собрания НАН РК
20 февраля 2017, 10:27
Сессия посвящена 70-летию академии.
Нурсултан Назарбаев примет участие в сессии общего собрания Национальной академии наук Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"22 февраля Глава государства примет участие в сессии Общего собрания Национальной академии наук Республики Казахстан", - говорится в анонсе предстоящих событий с участием Главы государства.
Отмечается, что сессия посвящена 70-летию академии.
Фото: voxpopuli.kz
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