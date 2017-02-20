СМИ: Китай и ОАЭ заключили сделку по нефти на сумму $1,77 млрд

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заключили концессионное соглашение по нефти на сумму $1,77 млрд., сообщает ТАСС со ссылкой на "Чжунго синьвэньван".





"Эта сделка создаст дополнительные благоприятные условия для присутствия КНР на энергетическом рынке Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ)", - заявил председатель совета директоров CNPC Ван Илинь.





По его словам, в соответствии с соглашением, китайская корпорация приобретает 8% акций концессии ADNOC, сроки действия которой составляют 40 лет.





CNPC - крупнейшая китайская компания, занимающаяся добычей, а также поставками нефти и газа. На нее приходится более половины добываемой Китаем нефти и около 71% природного газа. Корпорация реализует проекты в 37 странах мира.











