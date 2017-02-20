В Основной закон страны тогда были внесены существенные изменения и дополнения.

В Сети появились архивные фотографии конституционной реформы 2007 года , передает , передает Zakon.kz





Фотографии выложила на Facebook пресс-служба Акорды.





В сообщении к ним отмечается, что ровно 10 лет тому назад в Казахстане, также, как и в настоящее время, активно обсуждалась конституционно-правовая реформа. Так, 20 февраля 2007 года состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию». Сам закон был принят 21 мая 2007 года.





Подготовке соответствующих конституционных изменений предшествовала большая работа Государственной комиссии по разработке и конкретизации программы демократических реформ, итоговое заседание которой состоялось 19 февраля 2007 года.





В Основной закон страны тогда были внесены существенные изменения и дополнения. Во многом изменился раздел Конституции, посвященный Президенту и Парламенту. В частности, Мажилис стал формироваться по новой схеме, был закреплен конституционный статус Ассамблеи народа Казахстана и др.







