И.о. президента Южной Кореи: Пхеньян должен соразмерно заплатить за смерть Ким Чен Нама

"Необходимо усилить сотрудничество с международным сообществом, чтобы заставить Северную Корею заплатить соразмерную цену", - сказал он, отметив, что отдал распоряжение профильным ведомствам активизировать контакты со всеми заинтересованными странами.

Официальная причина смерти Ким Чен Нама, приходящегося старшим братом лидеру КНДР Ким Чен Ыну, до сих пор не оглашена. Полиция Малайзии подчеркивает, что для получения результатов токсикологической экспертизы может потребоваться определенное время. К настоящему моменту полиция задержала уже четырех человек, включая двух девушек, которые попали в объективы камер видеонаблюдения в аэропорту Куала-Лумпура в момент нападения на Ким Чен Нама.





На появившихся в интернете еще в середине прошлой недели кадрах видно, как одна из девушек подходит к Ким Чен Наму сзади и, судя по всему, прикладывает что-то к его лицу - из-за плохого качества изображения невозможно точно разобрать происходящее. На другой записи видно, как сам Ким Чен Нам обращается за помощью к сотрудникам воздушной гавани, после чего в их сопровождении направляется к пункту скорой помощи.





Правоохранительные органы страны 14 февраля подтвердили смерть Ким Чен Нама, который почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. По информации полиции, он обратился за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение. Ким Чен Нам рассказал правоохранителям, что неизвестный брызнул ему в лицо какой-то жидкостью, после чего скрылся. Согласно другой версии, неизвестная женщина поднесла к его лицу пропитанную неизвестным веществом ткань.





Южнокорейские СМИ, в свою очередь, сообщали о нападении с использованием отравленных игл. Однако пока ни одна из озвученных версий не получила официального подтверждения.

Ким Чен Нам - старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, чьей матерью была известная местная актриса Сон Хе Рим. Некоторое время он считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя страны, однако в 2001 году попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту. После этого он проживал за рубежом, в частности, в китайском анклаве Макао.