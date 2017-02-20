Порядка 300 атлетов-любителей приняли участие в ночном забеге Tun Run-2017

Tun Run уникальное по духу и атмосфере событие, собирающее сотни людей, объединенных одной страстью - бегом на природе.

Несмотря на жуткую непогоду, с заходом солнца, 18 февраля 2017 года состоялся экстраординарный, ночной забег по пересеченной местности Tun Run 2017 Winter Edition. Это уникальное по духу и атмосфере событие, собирающее сотни людей, объединенных одной страстью - бегом на природе, сообщает Zakon.kz





В феврале Tun Run 2017 Winter Edition состоялся на дистанции размеченной в популярном среди алматинцев урочище Кок-Жайлау. Протяженность трассы 11 км. Вертикальный набор высоты 600 метров. Маршрут рассчитан на атлетов любого уровня, подготовки и возраста.





Помимо алматинцев в ночном забеге участвовали жители Алматинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Атырауской областей, городов России, Киргизии, а также Польши, Франции, Великобритании. В общей сложности, более трехсот атлетов-любителей.





Ночной забег Tun Run проводится дважды в году, - летом и зимой. И является частью Tengri Ultra Series, - легкоатлетического календаря, состоящего из соревновательных забегов по пересеченной местности и предваряющих главный старт трейлранинга в Казахстане – ультра марафон великой степи Tengri Ultra Trail.





Tengri Ultra Series – важная инициатива организованная для развития и популяризации бега по пересеченной местности, пропаганды здорового образа жизни и уважения к природе и окружающей среде. Более того, Tengri Ultra Series позволит атлетам-любителям отслеживать свой спортивный рост и достижения в контексте самых значимых трэйранинг забегов.





Вечером 18 февраля, перед стартом представитель оргкомитета Tun Run – Тимур Артюхин сообщил о технических особенностях трассы и тонкостях в преодолении дистанции для бегущих.





"Благодарим всех, кто принял участие в четвертом ночном забеге TunRun Winter Edition 2017! Этот праздник спорта без вас, дорогие участники, был бы невозможен. Восхищаемся каждым атлетом! Вы не побоялись погоды, мороза, ужасной дороги и приехали. Команда «Экстремальной Атлетики» гордится созданием спортивных мероприятий для таких целеустремленных людей", - сказал Тимур Артюхин.





У мужчин победителями в абсолютном зачёте стали:

Аслан Токбаев, Казахстан, Алматы 00:59:50

Денис Власов, Казахстан, Алматы 01:01:26

Михаил Кувшинников, Казахстан, Алматы 01:02:31





У женщин победителями в абсолютном зачёте стали:

Елизабет Тейш, Казахстан, Алматы 01:06:54

Joanna Granica, Польша 01:17:03

Катерина Шатная, Казахстан, Алматы 01:18:18





По традиции, когда первый из бегущих у мужчин и у женщин достиг высшей точки дистанции, был дан салют.



