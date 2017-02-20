Министр культуры и спорта РК покатался на лыжах со своим российским коллегой
20 февраля 2017, 10:44
Фотографии с прогулки чиновник выложил в сеть.
Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы покатался на лыжах со своим российским коллегой министром культуры РФ Владимиром Мединским. Фотографии с прогулки он выложил на свою страничку в Facebook, передает Zakon.kz.
"Сегодня провёл замечательный день в компании своего коллеги - министра культуры РФ Владимира Ростиславовича Мединского", - написал он.
Фото: facebook.com/Арыстанбек Мұхамедиұлы
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