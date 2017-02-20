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Министр культуры и спорта РК покатался на лыжах со своим российским коллегой

20 февраля 2017, 10:44

Фотографии с прогулки чиновник выложил в сеть.


Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы покатался на лыжах со своим российским коллегой министром культуры РФ Владимиром Мединским. Фотографии с прогулки он выложил на свою страничку в Facebook, передает Zakon.kz.

"Сегодня провёл замечательный день в компании своего коллеги - министра культуры РФ Владимира Ростиславовича Мединского", - написал он.



Фото: facebook.com/Арыстанбек Мұхамедиұлы

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