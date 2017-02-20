В Казахстане будет единая очередь в детский сад

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК министр образования и науки Ерлан Сагадиев сообщил о мерах, направленных на решение проблем очередей в детские сады , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«В детских садах надо навести порядок с очередностью, убрать условия для коррупции. Для этого планируем объединить все очереди по республике в одну республиканскую очередь, автоматизировать направление в детский сад на уровне электронного правительства», - сказал он.





По его словам, сегодня «в разных областях, в разных городах очередь в детские сады определяется по-разному».





«И самое главное очереди выдаются акиматами. Те деньги, которые по «Балапану» (госпрограмма по обеспечению детей дошкольными учреждениями), надо выдавать родителям оплату за детский сад по принципу грантов в вузах. Тогда родители будут выбирать лучшие организации и за ними будет уходить госзаказ. Частный или государственный детский сад - будет не принципиально», - заметил глава ведомства.





При этом Сагадиев указал, что данную задачу министерство решит за полгода-год.





«Задачи за полгода - год выполнимы и прозрачны. В четырех акиматах внедряются пилотные проекты - это Астана, Караганда, Алматы и Костанай. Там создали рабочую группу, она анализирует все четыре пилотных проекта и выберет один для внедрения на уровне республики. Работа уже ведется», - заключил министр.





Автор: Ксения Давыдова, Астана