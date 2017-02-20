Аскар Достияров возглавил АО «КазынаКапитал Менеджмент»
20 февраля 2017, 10:58
Аскар Достияров имеет 16-летний опыт работы в финансовой сфере, включая привлечение иностранных инвестиций.
Решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Аскар Достияров назначен Председателем Правления АО «Казына Капитал Менеджмент».
Аскар Достияров имеет 16-летний опыт работы в финансовой сфере, включая привлечение иностранных инвестиций.
В группе компаний АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Аскар Достияров с 2013 года. Работал Заместителем Председателя, первым Заместителем Председателя Правления АО «Банк развития Казахстана», Управляющим директором-членом Правления Холдинга «Байтерек».
Аскар Достияров окончил Казахский Государственный Национальный Университет имени Аль-Фараби, School of Business, the GeorgeWashington University (MBA).
АО «Казына Капитал Менеджмент», дочерняя организация Холдинга «Байтерек» - Фонд фондов прямых инвестиций. Создан с целью развития эффективного рынка privat equity в Казахстане и внедрения лучшей мировой практики управления активами.
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