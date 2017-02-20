Б.Смагул: Конституционная реформа – новый этап казахстанской государственности

Никогда прежде процесс изменения действующей Конституции за более чем 20 лет не сопровождался таким массовым всенародным обсуждением.

На этой неделе завершается всенародное обсуждение проекта закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан». Своими предложениями с Zakon.kz председатель Ассоциации организаций ветеранов войны в Афганистане «Ветераны Казахстана», депутат Мажилиса Парламента РК Бахытбек Смагул.





- Это четвертые по счету поправки в Конституцию. Первые поправки были приняты в 1998 году, затем в 2007 году и 2011 году. Но никогда прежде процесс изменения действующей Конституции за более чем 20 лет не сопровождался таким массовым всенародным обсуждением.





Это говорит о новом этапе развития государственности, когда народ реализует свой конституционный статус как единственного источника государственной власти.

Помимо вопросов перераспределения полномочий, я хотел бы отметить два фундаментальных вопроса.





Первое. Конституционная реформа закрепляет незыблемость нашей Независимости. «Установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность Республики, форма ее правления не могут быть изменены», - за поправкой в статью 91 Конституции стоит глубочайший, сакральный смысл.





Независимость – это главное сокровище, главное достижение нашего народа за более чем полутысячелетнюю историю. Конечно, это очевидный вопрос. Никто не говорит, что отсутствие этой нормы как-то повлияет на нашу Независимость. 25 лет жили без этой нормы, так и будем жить. Но мы живем в глобализирующемся мире, в котором происходит пересмотр традиционных ценностей. И Независимость государства с многовековой историей – это ценность универсальная и абсолютная. Поэтому очень важно еще раз подтвердить нашу Независимость, ее незыблемость, тем самым продолжив идею, заложенную в преамбуле Конституции: «Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой, созидая государственность на исконной казахской земле, … приверженный идеалам свободы, … исходя из своего суверенного права…». Это главная гарантия неизменности нашего конституционного строя.





Второе. Наша миссия, миссия Казахстана на мировой арене. Как глобального миротворца и инициатора многих инициатив в области безопасности. Я убежден, что в процессе конституционной реформы мы должны также подтвердить эту нашу миссию в Конституции, закрепить ее в конкретных нормах.





Как справедливо отметил Глава государства, мир сегодня меняется на глазах. Мы ежедневно становимся свидетелями катаклизмов и катастроф, последствий политических и экономических кризисов, вооруженных конфликтов. Принципы международного права попираются, нарушаются. И неизменным и главным принципом цивилизованных наций и народов является принцип мирного сосуществования. К этому принципу я бы добавил отказ от применения ядерного оружия.





Как известно, Указом Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева от 29 августа 1991 года был закрыт Семипалатинский ядерный полигон. Также решением нашего Лидера Нации Казахстан добровольно отказался от четвертого по объему в мире ядерного арсенала. Это стало проявлением миролюбия республики и вызвало широкую поддержку со стороны мировой общественности.





Елбасы также является автором глобальных антиядерных инициатив. Антиядерный Манифест Нурсултана Назарбаева «Мир. XXI век» обрел статус официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. Как отмечает Нурсултан Абишевич, «в XXI веке надо сформировать географию устойчивого мира, последовательно искореняя войну, как способ жизнедеятельности. В мире существует шесть зон, свободных от ядерного оружия. Они охватывают Антарктиду, практически всё Южное полушарие, включая Латинскую Америку, Африку, Австралию и Океанию. Самой «молодой» из них является Центрально-Азиатская безъядерная зона, созданная 10 лет назад в Семипалатинске пятью государствами региона».





Согласно статье 8 Конституции, «Республика Казахстан уважает принципы и нормы международного права, проводит политику сотрудничества и добрососедских отношений между государствами, их равенства и невмешательства во внутренние дела друг друга, мирного разрешения международных споров, отказывается от применения первой вооруженной силы».





Поэтому предлагается в Конституции закрепить наш отказ от применения ядерного оружия. Это очевидно, как и наша Независимость, но очень важно в Главном законе страны закрепить эту гарантию нашего миролюбия и миротворчества. И будет символично, чтобы эта поправка была бы принята в год, когда Казахстана приступил к работе в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, именно когда наша страна вошла в число 15 ключевых государств, ответственных за поддержание международного мира и безопасности. Эта поправка станет нашим Актом пацифизма и очень важным подтверждением приверженности нашей страны целям укрепления мира и глобальной безопасности.



