 
Снег
-5°

Астана

Снег

Вероятность осадков: 68%

Влажность: 92%

Давление: 728 мм рт. ст.

Ветер: западный, 10.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

320.00

20 февраля 

Курс НБРК

318.61

-

АЛМАТЫ

Покупка

319.30

Продажа

320.00

АСТАНА

Покупка

318.50

Продажа

319.20

Подробнее
341.00

20 февраля 

Курс НБРК

339.10

-

АЛМАТЫ

Покупка

338.00

Продажа

341.00

АСТАНА

Покупка

339.00

Продажа

341.00

Подробнее
Новости за сегодня

ЕЭК разрабатывает единые подходы к защите прав потребителей стран ЕАЭС в сети Интернет

 

Приоритеты работы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по защите прав потребителей, в том числе вопросы регулирования интернет-торговли, обсуждались на первом заседании профильной рабочей группы ЕЭК.

Комиссия приступила к подготовке рекомендации странам Евразийского экономического союза по определению единых подходов к защите прав потребителей при дистанционной торговле, совершении сделок в сети Интернет.

Документ разрабатывается по инициативе Роспотребнадзора и будет включать лучшие национальные и международные практики, в том числе в области защиты персональных данных. Завершить разработку рекомендации намечено в первом полугодии 2017 года.

Рабочая группа по защите прав потребителей призвана стать площадкой по разработке проектов правовых актов Союза в этой области, объединить усилия государств-членов по повышению качества и конкурентоспособности производимой продукции. В ее составе - ведущие эксперты государственных органов. К работе группы привлечены представители национальных бизнес-структур и общественных организаций.

Как отметили эксперты союзных стран, дистанционная торговля прочно вошла в повседневную жизнь, а с развитием цифровых технологий сделки купли-продажи, оказания услуг активно переходят в сферу «электронной коммерции» и с каждым годом завоевывают все большую популярность.

В этих условиях особую актуальность приобретает подготовка единых для союзных стран документов, направленных на предотвращение деятельности недобросовестных хозяйствующих субъектов и реализации некачественных товаров.

20 февраля 2017, 10:36
Источник, интернет-ресурс: Евразийская экономическая комиссия

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код