ЕЭК разрабатывает единые подходы к защите прав потребителей стран ЕАЭС в сети Интернет

Приоритеты работы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по защите прав потребителей, в том числе вопросы регулирования интернет-торговли, обсуждались на первом заседании профильной рабочей группы ЕЭК.

Комиссия приступила к подготовке рекомендации странам Евразийского экономического союза по определению единых подходов к защите прав потребителей при дистанционной торговле, совершении сделок в сети Интернет.

Документ разрабатывается по инициативе Роспотребнадзора и будет включать лучшие национальные и международные практики, в том числе в области защиты персональных данных. Завершить разработку рекомендации намечено в первом полугодии 2017 года.

Рабочая группа по защите прав потребителей призвана стать площадкой по разработке проектов правовых актов Союза в этой области, объединить усилия государств-членов по повышению качества и конкурентоспособности производимой продукции. В ее составе - ведущие эксперты государственных органов. К работе группы привлечены представители национальных бизнес-структур и общественных организаций.

Как отметили эксперты союзных стран, дистанционная торговля прочно вошла в повседневную жизнь, а с развитием цифровых технологий сделки купли-продажи, оказания услуг активно переходят в сферу «электронной коммерции» и с каждым годом завоевывают все большую популярность.

В этих условиях особую актуальность приобретает подготовка единых для союзных стран документов, направленных на предотвращение деятельности недобросовестных хозяйствующих субъектов и реализации некачественных товаров.