Утренняя сессия: USDKZT_TOM = 319,30, CNYKZT_TOD = 46,6088 (+0,0188)

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+1 в тенге (USDKZT_TOM), евро с расчетами Т+0 (EURKZT_TOD) и T+1 в долларах США (EURUSD_TOM), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Торги долларом США с расчетами Т+0 в тенге (USDKZT_TOD), евро с расчетами T+0 в долларах США (EURUSD_TOD) сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 20 февраля в США (День рождения Джорджа Вашингтона). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 18 членов валютного рынка KASE. Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге составил 319,30 тенге за доллар, объем торгов - 16 400 тыс. USD. По евро с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали. По евро с расчетами T+1 в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали. Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 46,6088 тенге за юань (+0,0188 тенге), объем торгов - 400 тыс. юаней (-100 тыс. юаней). Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.