Еще один алматинец подал в суд на известный фитнес-клуб и выиграл

Клиент клуба разместил в Facebook пост с просьбой решить проблему с хаотичной и часто неправильной парковкой клиентов клуба, после чего с ним был расторгнут контракт.

На минувшей неделе в Бостандыкском районном суде было вынесено решение по иску Айдара Егеубаева к ТОО «Спорт Эстейтc Менеджмент», представляющему сеть фитнес-клубов Fidelity, передает передает Zakon.kz





Как рассказал Айдар Егеубаев, в доме, где он живет, в «Нурлы Тау», несколько лет назад открылся фитнес-клуб Fidelity. И с этого времени ухудшилась ситуация с парковкой. Клиенты клуба паркуются в неположенных местах, блокируют проходы для пешеходов и проезд для жителей дома.





Первое фото было сделано, когда клуб на ремонте, второе - когда он работал. Оба фото, по словам их автора Айдара Егеубаева, сделаны в одно и то же время суток.





«Хотя это проблема распространена во всем городе, но конкретно в моем доме ситуация связана с появлением в нем клуба с огромным количеством клиентов, у многих из которых есть личные авто... ...Эти клиенты и клиентки согласны наматывать километры на тренажерах, но запарковаться правильно - это сложный вызов. Им нужно впритык или на проезде, главное поближе к двери клуба, потому что пройтись подольше им лень», - рассказывает Айдар.





Сам он и его дети также несколько лет были клиентами этого клуба. Все это время Айдар Егеубаев пытался донести до администрации Fidelity о том, что нужно решать проблему с парковкой.





«Несколько лет я пытался по-хорошему связаться с руководством, разговаривал с менеджерами в клубе, писал им на планшете, звонил, использовал whatsapp, чтобы донести проблему до них. Реакции нужной не было. Как потом узнал, все получали, но легче было игнорировать. Зато реакция клуба появилась незамедлительно, когда я обратился к ним через Фэйсбук. Я написал просьбу вежливую , что им надо подумать, что делать с проблемой парковки. В течение нескольких секунд этот пост-обращение заблокировал администратор страницы. А спустя несколько дней моих детей посередине летних каникул выгнали из клуба», - рассказал далее Айдар.





Айдара Егеубаева известили о том, что клуб в одностороннем порядке расторгнул договор с ним и его детьми, по причине нанесения ущерба репутации клуба Fidelity. Егеубаев надеялся, что это просто недоразумение.





Но «26 июля 2016 года истцу в 13:51 (время Алматы) с номера 390 15 10 позвонил юридический консультант ответчика, Нуржан Стамкулов, (Юридическая фирма «Synergy Partners») и сообщил о том, что при попытке посещения истца и/или его детьми клуба, против него и детей будет задействована вооруженная охрана ответчика», - отрывок из прений в суде.





Также в прениях было озвучено, что: «Действия ответчика незаконны и не соответствуют как действующему законодательству Республики Казахстан, так и условиям самого Контракта. И ответчик не смог привести ни одного доказательства о нанесении ущерба чьей-либо деловой репутации, чести и достоинства в подтверждение своих обвинений".





Айдар Егеубаев не согласился с действиями администрации клуба и подал иск в суд о признании этих действий незаконными. Причем в качестве возмещения морального вреда была заявлена условная сумма в размере 1 тенге.





В свою очередь ТОО «Спорт Эстейтс Менеджмент» подал встречный иск в отношении Егеубаева о признании сведений, порочащими репутацию и не соответствующими действительности, взыскании убытков.





17 февраля судом было вынесено решение по этому делу. Действия ТОО «Спорт Эстейтс Менеджмент» о расторжении контракта с Егеубаевым и его детьми были признаны незаконными. В удовлетворении встречного иска ТОО к Егеубаеву о признании сведений порочащими репутацию и не соответствующими действительности, возложении обязанности и взыскании убытков было отказано.





Айдар Егеубаев отметил еще два момента. Во-первых, клуб заблокировал лифтовую площадку на этаже, где он находится.





"Люди из паркинга должны обходить, подниматься по лестнице, они не могут воспользоваться лифтом на том этаже, где находится Fidelity. Они это площадку замуровали и используют, как территорию клуба", - рассказал Айдар Егеубаев.





Во-вторых, мужчина отмечает, что изначально крупные фитнес-центры имели свое отдельное здание. "Мне кажется это какие-то стандарты у них. Что не должны быть большие фитнес-клубы в жилых зданиях", - говорит Айдар Егеубаев.





Юрист, представлявший интересы ТОО «Спорт Эстейтс Менеджмент», не стал комментировать данное решение суда до его вступления в законную силу.



