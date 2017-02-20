Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Стали известны имена погибших под лавиной в Кыргызстане

20 февраля 2017, 11:21

Напомним, ЧП произошло 19 февраля.


Стали известны имена погибших под снежной лавиной в Ошской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Кыргызстана.

"В Чон-Алайском районе погибли ученик 4-го класса Караматулло Шерматов и его сестра Бактыгуль Шерматова, 2007 года рождения. Из десяти госпитализированных двое получили ушиб головы, у восьмерых состояние удовлетворительное. В Кара-Суйском районе погибла Угулай Какиева, 1997 года рождения", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье в 5.30 в селе Жаш-Тилек лавина накрыла два жилых дома.

Фото: 24.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...