Стали известны имена погибших под лавиной в Кыргызстане
20 февраля 2017, 11:21
Напомним, ЧП произошло 19 февраля.
Стали известны имена погибших под снежной лавиной в Ошской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Кыргызстана.
"В Чон-Алайском районе погибли ученик 4-го класса Караматулло Шерматов и его сестра Бактыгуль Шерматова, 2007 года рождения. Из десяти госпитализированных двое получили ушиб головы, у восьмерых состояние удовлетворительное. В Кара-Суйском районе погибла Угулай Какиева, 1997 года рождения", - говорится в сообщении.
Напомним, в воскресенье в 5.30 в селе Жаш-Тилек лавина накрыла два жилых дома.
Фото: 24.kz
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