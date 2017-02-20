Рост экономики Алматы составил более 2,5% в 2016 году - Б.Байбек

Город Алматы сегодня создает пятую часть экономики РК, обеспечивает 60% кредитного портфеля банков, более 45% объема оптовых и розничных операций и почти 20% внешнеторгового оборота страны, сказал аким города Бауыржан Байбек в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам акима, наряду с наиболее развитыми городами, в Алматы сложилась несырьевая экономика. Торговля и услуги составляют более 80%. Это придает экономике города гибкость, устойчивость и стабильность.

Поэтому, несмотря на мировой кризис, неблагоприятные прогнозы экспертов, рост экономики Алматы составил в 2016 году более 2,5%, подчеркнул Б.Байбек.

Так, в прошлом году в республиканский бюджет собрано 1 трлн. 259 млрд. налогов и сборов, что на 22% больше предыдущего года.

«Особый оптимизм внушает рост на 10% доходов местного бюджета, что связано с ростом оплаты труда в государственном и частном секторе. В целом, средняя зарплата алматинца выросла на 12%. Это свидетельствует о росте благосостояния населения», - сказал он.

По его данным, инфляцию удалось удержать на уровне 8%, это самый низкий уровень в стране (8,5%).

«Обеспечена устойчивая занятость. Несмотря на постоянный приток трудовых мигрантов, безработица в Алматы сохранилась на уровне прошлого года (5,3%). Благодаря системным мерам за год создано более 25 тыс. постоянных рабочих мест», - отметил градоначальник.

По его словам, только в прошлом году по поручению президента на инфраструктурные проекты «Нұрлы Жол» направлено порядка 20 млрд. тенге. В рамках антикризисной программы на строительство жилья из республики выделено почти 33 млрд. тенге.

«Улучшению благосостояния населения способствовала также легализация. В Алматы легализовано имущества и денег почти на 4 трлн. тенге - 68% странового объема. Эти активы вовлечены в экономику и дадут ежегодно более 100 млрд. тенге налогов», - сказал он.

Автор: Кубатбек Туратбеков