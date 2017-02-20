«Торпедо» стал победителем регулярного чемпионата ВХЛ

Две команды в тройке лидеров, также является лучшим результатом для казахстанских клубов в чемпионате ВХЛ.

Победив в 50 туре чеховскую «Звезду» усть-каменогорское «Торпедо» завоевало первое место по итогам регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.





Это первый успех для восточно-казахстанской хоккейной команды за время участия в этом турнире. Однако для казахстанских коллективов, участвующих в ВХЛ, эта достижение стало вторым, так в сезоне 2012/2013 карагандинская «Сарыарка» стала победителем регулярного первенства. По итогам завершившейся регулярки, карагандинцы в этом сезоне стали третьими.









Две команды в тройке лидеров, также является лучшим результатом для казахстанских клубов в чемпионате ВХЛ.





Помимо командного успеха, индивидуально проявили себя и игроки «Торпедо», так в пятерке лучших бомбардиров – защитников сразу три хоккеиста восточно-казахстанской дружины: Леонид Метальников, Джордон Саутон и Марк Далхейсен. Несмотря на то, что командированный из «Барыса» Никита Михайлис провел всего чуть больше половины матчей первенства, по итогам турнира стал 16-м в общем рейтинге снайперов лиги. В списке лучших ассистентов в первой десятке расположились Евгений Белухин и Денис Игнашин.









Этот успех и высокие индивидуальные показатели хоккеистов дают надежду на то, что в этом сезоне хоккеисты в бирюзово-белой форме по итогам финала Кубка Братины поднимут над головой главный трофей лиги.





Напомним, что уже 24-го февраля казахстанские коллективы стартуют в плей-офф Кубка Братины 2017. Соперником усть-каменогорского «Торпедо» будет ижевская «Сталь», а карагандинской «Сарыарке» предстоит сразится с чеховской «Звездой».



