Малайзия может 22 февраля объявить результаты вскрытия тела Ким Чен Нама

"Это нормальный период для завершения аутопсии", - сказал он журналистам.

Правительство Малайзии также, как сообщается, дало две недели родственникам Ким Чен Нама , старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, для того, чтобы прибыть в страну и оказать помощь в проведении дальнейшего расследования, в том числе на генетическом уровне.





Посольство КНДР в Малайзии ранее требовало не проводить вскрытие без его участия. Оно также добивается выдачи тела Ким Чен Нама.





Правоохранительные органы страны 14 февраля подтвердили смерть Ким Чен Нама, который почувствовал себя плохо в воздушной гавани малайзийской столицы и скончался по пути в больницу.





По данным полиции, он обратился за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение, рассказав, что неизвестный брызнул ему в лицо некой жидкостью, после чего скрылся.





Согласно другой версии, неизвестная женщина поднесла к его лицу пропитанную каким-то веществом ткань; южнокорейские СМИ сообщали о нападении с использованием отравленных игл.





Ни одна из озвученных версий еще не получила официального подтверждения.