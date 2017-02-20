Более Т6 млрд штрафов ежегодно оплачивают автомобилисты Алматы

В 2016 году на материально-техническое оснащение правоохранительных органов было выделено в 2 раза больше средств, в текущем году бюджет ДВД увеличен еще на четверть. Об этом сообщил аким города Алматы Бауыржан Байбек на отчетной встрече с населением, передает корреспондент Zakon.kz.

«В соответствии с Планом Нации создана Местная полицейская служба, подотчетная населению. В результате, на 5% удалось снизить общее число правонарушений. Повышена раскрываемость. Уменьшилось число пострадавших в ДТП», - сказал градоначальник.

По его словам, помогают обеспечивать порядок 75 тысяч камер видеонаблюдения. Штрафы на автомобилистов обеспечивают также доходы в бюджет ежегодно более 6 млрд. тенге. Он отметил, что будет увеличен охват камерами города с созданием единой аналитической системы.

Б. Байбек отметил, что по поручению Главы государства проводится работа по формированию нулевой терпимости к правонарушениям. Особый упор ставится на профилактику. Благодаря проведению в общественных местах и на рынках 140 рейдов выявлено более 2 тысяч нерезидентов, нарушивших миграционное законодательство.

«Наш город находится у подножия гор и поэтому высоки риски техногенных катастроф. В этой связи на противодействие чрезвычайным ситуациям в 2016 году расходы увеличены в 4,5 раза. Закуплена современная противопожарная техника. В Алатауском и Медеуском районах дополнительно построены пожарные депо. Приобретено 10 глубинных насосов, кардинально снизивших риски селя в нашем городе», - сообщил он.

В целом, по словам акима, на 40% уменьшилось число пострадавших от чрезвычайных ситуаций.

«В текущем году расходы на ЧС увеличены еще в 4 раза, обеспеченность пожарной техникой доведем до 70%, сирено-речевыми установками до 60%. Начнем строительство трех селезащитных плотин и 1-го защитного сооружения», - поведал градоначальник.

Автор: Кубатбек Туратбеков