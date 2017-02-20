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Аким южной столицы: Мы все в Алматы превращаем в базар

20 февраля 2017, 11:46

Если улучшится внешний облик города, тогда все будут выходить на улицу, приедут туристы, а туристы - это деньги.


Аким Алматы Бауыржан Байбек на отчетной встрече с населением затронул тему благоустройства мегаполиса, передает МИА "Казинформ".

По его словам, в первую очередь, необходимо следить за качеством общественных пространств - тротуарами, парками, детскими площадками. В этом году реконструкция пешеходных зон планируется с улицы Жибек жолы.

"Мы знаем вокзал Алматы-1,2. Мы, шутя, называем это "базар Алматы с железнодорожными путями". Аэропорт - тоже базар с функциями вылета. Мы все превращаем в базар. Та же улица Жибек жолы, какая красивая улица, а сколько всего там застроили, закрыли виды, превратили в хлам, свалки, это все нелицеприятно. И это все отталкивает туристов. Я ранее слышал от туристов, что Алматы - неприятный город. Почему? Просто из-за этих страшных, уродливых магазинчиков, не соответствующих стандартам, из-за базаров, из-за непонятных заборов, которые мы понаставили. Это все можно сделать с минимальными затратами, улучшить внешний облик города", - сказал аким.

Он отметил, если улучшится внешний облик города, тогда все будут выходить на улицу, приедут туристы, а туристы - это деньги, рабочие места, налоги.

"Это серьезный вопрос, и мы начнем с этого года еще раз программу «Город без заборов». Прошу с понимаем отнестись, я думаю, это в интересах и для комфорта для горожан", - сказал Б.Байбек.

По информации градоначальника, в 8 парках работа начнется уже этой весной. Капитальный ремонт планируется в парках «Первого Президента» и «Южном», рекреационной зоне в районе аэропорта.

Фото: motor.kz

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