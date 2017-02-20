Сергей Куянов: "Нам некогда обращать внимание на провокации"

В нацкомпании уверены, что вопреки скептикам и хейтерам, ЭКСПО-2017 пройдет успешно и в Астане стартует эпоха новой энергии.

На минувшей неделе в сеть попала фотография трещины в конструкции. Утверждалось, что на фото один из объектов EXPO. Но, по словам директора департамента по связям с общественностью НК «Астана ЭКСПО - 2017» Сергея Куянова, эти снимки были сделаны не на объектах EXPO, сообщает газета "Время"





В нацкомпании отметили, что как только фото появилось в сети, была проведена консультация с экспертами. Все объекты, на которых есть трубчатые сочленения, были обследованы. Через несколько часов стало понятно, что на объектах EXPO никаких трещин нет.





"Вынужден еще раз огорчить любителей покричать «караул» в соцсетях: у нас все хорошо", - подчеркнул Куянов.





У участников выставки вопросов по качеству строительства нет.





Он добавил, что сегодня много хейтеров, людей, желающих заработать на EXPO, и просто неадекватов. Но в нацкомпании считают, что акцентироваться на этом сейчас нет смысла. На первом месте тот факт, что EXPO в Астане состоится и выставка станет лучшей за всю историю EXPO.





"Мы закончили со строительством. Причем за 1,5 года сделали то, что нужно было сделать за 4 года. У участников вопросов по качеству строительства нет. …В общем, нам некогда обращать внимание на провокации», - заявил Сергей Куянов.





Декоративные мосты укрепили дополнительно.





После появления в сети фейковой фотографии нацкомпании припоминали и обрушение декоративной конструкции в ноябре 2016 года. По словам Сергея Куянова, ее восстановление продолжается, скоро работы будут закончены. Но после этого ЧП было решено заново обследовали все аналогичные конструкции. Проблем не выявлено, но ради безопасности установили опоры.





В нацкомпании уверены, что вопреки скептикам и хейтерам, ЭКСПО-2017 пройдет успешно и в Астане стартует эпоха новой энергии.



