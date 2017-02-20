В Алматы большим потенциалом в качестве нового драйвера экономики обладает туризм

В Алматы действуют 137 мест размещения, более 500 туристских организаций, порядка 2 тыс. кафе и ресторанов, представляющих более 50 кухонь мира. При этом корректировка курса тенге повысила конкурентоспособность местных услуг.





Об этом сообщил аким мегаполиса Бауыржан Байбек в ходе отчетной встречи перед населением, передает корреспондент Zakon.kz





"Город имеет богатое историко-культурное наследие. Здесь расположено большое количество музеев, театров, памятников и достопримечательностей. Для нас важно не только сохранить, но и сделать максимально доступным для жителей и гостей города многообразное культурное наследие Алматы. К тому же, его богатое историческое прошлое, уникальные объекты, национальный колорит, природа и климат создают условия для успешного развития туризма", - сказал градоначальник.





Так, "Шымбулак" среди аналогичных курортов занимает 1-е место по расстоянию от аэропорта, 2-е – по длительности сезона, 5-е – по качеству снега.





По данным UNWTO, работа каждого 11-го занятого человека в мире связана с туризмом. В Алматы в этой сфере пока работают 2,5% занятых (22 тыс. чел.). Развитие въездного туризма позволит довести число связанных с туризмом рабочих мест до 90 тыс. к 2020 году.





"Толчок развитию туризма дала Универсиада. Все объекты игр доведены до стандартов FISU, формируя в агломерации современный горнолыжный кластер. В целом, получен бесценный опыт и повышены стандарты качества обслуживания туристов", - подчеркнул он.





Аким отметил, что в рамках странового маркетинга по привлечению иностранных туристов, определены 4 основных фокусных рынка: Россия, Китай, Иран, Индия.





"Продвижение города на мировом рынке реализуется через интернет и глобальные телевизионные каналы с аудиторией более миллиарда зрителей. Например, сайт Алматы создан на платформе TripAdvisоr, которой ежемесячно пользуются 390 млн. путешественников в мире. Мы ожидаем, что эти меры позволят значительно увеличить узнаваемость города", - добавил градоначальник.





Автор: Кубатбек Туратбеков