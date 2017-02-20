Казахстанских школьников избавят от домашнего задания на выходных
20 февраля 2017, 11:58
Министр высказался за сокращение «домашки».
На правчасе в Мажилисе Парламента РК министр образования и науки Ерлан Сагадиев сообщил об уменьшении объемов домашнего задания у школьников, передает корреспондент Zakon.kz.
«Наши школьники на 4 месте среди 65 стран по времени для выполнения домашнего задания. Международный анализ показывает отсутствие прямой корреляции между объемом домашних заданий и успехами в образовании в ряде стран, включая Казахстан. И при правильной постановке учебного процесса «домашку» можно и нужно сокращать», - сказал он.
Как уточнил глава ведомства, над этим вопросом в МОН работали две крупные группы специалистов и учителей.
«Здесь предлагают два варианта. Первый - давать задания по всем предметам, но меньше. Или второй - давать задания не по всем предметам», - проинформировал Е.Сагадиев.
«В обоих случаях домашнее задание сократят в среднем на час в день, не будут давать на выходные. Сегодня это вынесено на всенародное обсуждение педагогов и родителей. К какому-то результату мы придем», - заключил Е. Сагадиев.
Автор: Ксения Давыдова, Астана
Фото: kaluga24.tv
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