Казахстанских школьников избавят от домашнего задания на выходных

На правчасе в Мажилисе Парламента РК министр образования и науки Ерлан Сагадиев сообщил об уменьшении объемов домашнего задания у школьников , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Наши школьники на 4 месте среди 65 стран по времени для выполнения домашнего задания. Международный анализ показывает отсутствие прямой корреляции между объемом домашних заданий и успехами в образовании в ряде стран, включая Казахстан. И при правильной постановке учебного процесса «домашку» можно и нужно сокращать», - сказал он.





Как уточнил глава ведомства, над этим вопросом в МОН работали две крупные группы специалистов и учителей.





«Здесь предлагают два варианта. Первый - давать задания по всем предметам, но меньше. Или второй - давать задания не по всем предметам», - проинформировал Е.Сагадиев.





«В обоих случаях домашнее задание сократят в среднем на час в день, не будут давать на выходные. Сегодня это вынесено на всенародное обсуждение педагогов и родителей. К какому-то результату мы придем», - заключил Е. Сагадиев.





Автор: Ксения Давыдова, Астана