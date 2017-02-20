В Усть-Каменогорске пьяный водитель угнал полицейский автомобиль и перевернулся на нем
20 февраля 2017, 12:02
Минутами ранее водитель пытался скрыться за уже совершенное им ДТП.
19 февраля полицейские областного центра задержали пьяного автомобилиста. Его пассажир оказал сопротивление стражам правопорядка. Пока инспектора пытались «скрутить бунтаря», нетрезвый водитель угнал патрульный автомобиль и перевернулся на нем, передает корреспондент YK-avto.kz.
Как сообщили в ДВД ВКО, вчера днем на улице Орджоникидзе иномарка врезалась в дорожное ограждение и попыталась скрыться с места ДТП. Полицейские по камерам отследили автомобиль нарушителя и начали преследовать его. После остановки подозреваемой машины стражи правопорядка выяснили, что ее водитель сильно пьян.
— 36-летний водитель автомобиля «Hyundai Accent» управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения средней степени, — сообщили в пресс-службе ведомства. — В момент задержания автомобилиста, его пассажир попытался оказать сопротивление патрульным, хватая их за одежду и выражаясь нецензурной бранью. Тогда полицейские попытались задержать злостного нарушителя. В этот момент нетрезвый водитель иномарки сел за руль полицейского автомобиля и угнал его. Однако мужчина не сумел далеко уехать и уже на улице Протозанова опрокинул машину на бок.
В отношении двух задержанных жителей Глубоковского района начато уголовное расследование.
Артур Власов
Видео с сайта yk.kz
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