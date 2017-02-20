В Усть-Каменогорске пьяный водитель угнал полицейский автомобиль и перевернулся на нем

19 февраля полицейские областного центра задержали пьяного автомобилиста. Его пассажир оказал сопротивление стражам правопорядка. Пока инспектора пытались «скрутить бунтаря», нетрезвый водитель угнал патрульный автомобиль и перевернулся на нем, передает корреспондент передает корреспондент YK-avto.kz





Как сообщили в ДВД ВКО, вчера днем на улице Орджоникидзе иномарка врезалась в дорожное ограждение и попыталась скрыться с места ДТП. Полицейские по камерам отследили автомобиль нарушителя и начали преследовать его. После остановки подозреваемой машины стражи правопорядка выяснили, что ее водитель сильно пьян.





— 36-летний водитель автомобиля «Hyundai Accent» управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения средней степени, — сообщили в пресс-службе ведомства. — В момент задержания автомобилиста, его пассажир попытался оказать сопротивление патрульным, хватая их за одежду и выражаясь нецензурной бранью. Тогда полицейские попытались задержать злостного нарушителя. В этот момент нетрезвый водитель иномарки сел за руль полицейского автомобиля и угнал его. Однако мужчина не сумел далеко уехать и уже на улице Протозанова опрокинул машину на бок.









В отношении двух задержанных жителей Глубоковского района начато уголовное расследование.





Артур Власов