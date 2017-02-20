Около 70 машин застряли в снежном плену в Акмолинской области
20 февраля 2017, 12:03
По состоянию на утро из снежных переметов было эвакуировано более 90 человек.
В Целиноградском и Коргалжынском районах 19 февраля непогода создала препятствия для движения десятков машин. Работы по эвакуации ведутся, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя Комитета по ЧС МВД РК Руслана Иманкулова.
Так, в Целиноградском районе в результате сложных метеорологических условий на автодороге Кабанбай батыр – Маншук – Оразак, около села Сарыколь образовался снежный перемёт, в котором оказались около 50 машин. Аварийно-спасательные работы ведутся. В них задействованы 11 единиц техники и 17 человек. Организованы и развернуты 4 пункта обогрева на базе общеобразовательных школ района.
В Коргалжынском районе в 16-00 часов на трассе Астана-Коргалжын-Коргалжынский Заповедник в снежном плену остались 20 легковых автомашин, около 35 человек.
На место выехала 1 единица техники «Газ-66 Вахтовка», погрузчик с ковшом, 2 автомашины «Нива» в составе заместителя акима Коргалжынского района, начальника ОЧС Коргалжынского района и заместителя директора ГКП на ПХВ «Орлеу», а также сотрудники местной полицейской службы. В настоящий момент ведутся работы по эвакуации людей и буксировке техники. Работа сильно затруднена в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильная метель, плохая видимость).
По состоянию на утро из снежных переметов было отбуксировано более 20 автомобилей, эвакуировано более 90 человек.
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