Около 70 машин застряли в снежном плену в Акмолинской области

По состоянию на утро из снежных переметов было эвакуировано более 90 человек.

В Целиноградском и Коргалжынском районах 19 февраля непогода создала препятствия для движения десятков машин. Работы по эвакуации ведутся, передает передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя Комитета по ЧС МВД РК Руслана Иманкулова.





Так, в Целиноградском районе в результате сложных метеорологических условий на автодороге Кабанбай батыр – Маншук – Оразак, около села Сарыколь образовался снежный перемёт, в котором оказались около 50 машин. Аварийно-спасательные работы ведутся. В них задействованы 11 единиц техники и 17 человек. Организованы и развернуты 4 пункта обогрева на базе общеобразовательных школ района.





В Коргалжынском районе в 16-00 часов на трассе Астана-Коргалжын-Коргалжынский Заповедник в снежном плену остались 20 легковых автомашин, около 35 человек.





На место выехала 1 единица техники «Газ-66 Вахтовка», погрузчик с ковшом, 2 автомашины «Нива» в составе заместителя акима Коргалжынского района, начальника ОЧС Коргалжынского района и заместителя директора ГКП на ПХВ «Орлеу», а также сотрудники местной полицейской службы. В настоящий момент ведутся работы по эвакуации людей и буксировке техники. Работа сильно затруднена в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильная метель, плохая видимость).





По состоянию на утро из снежных переметов было отбуксировано более 20 автомобилей, эвакуировано более 90 человек.



