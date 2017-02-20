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"Крутить больных": Аким Алматы прокомментировал увольнение главврача

20 февраля 2017, 12:05

Руководители госмедучреждений не борются за клиента, в отличие от частников, так как деньги выделяются из бюджета.


Аким Алматы Бауыржан Байбек на отчетной встрече с населением прокомментировал увольнение главврача, призывавшего «крутить больных», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, ранее в мессенджере WhatsApp и социальной сети Facebook было размещено видео совещания медицинских работников в городской клинической больнице №7, на котором главный врач А.Аманов призвал "крутить больных". Позже приказом Управления здравоохранения города он был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

«Горожане часто жалуются на очереди в государственных поликлиниках, плохое обслуживание. Недавно мы сняли руководителя одного из медучреждений, которого записал кто-то из коллектива, призывавшего «крутить», гонять по кабинетам население, чтобы платили - ни один частник так не будет делать, это безответственность руководителя», - сказал Бауыржан Байбек.

По его мнению, руководители госмедучреждений не борются за клиента, в отличие от частников, так как деньги выделяются из бюджета.

«По некоторым данным, до 500 миллионов долларов тратят богатые алматинцы на лечение за рубежом, а остальным что делать? Умирать что ли? Что делать остальным? Поэтому мы должны идти на приватизацию», - отметил аким.

Фото: voxpopuli.kz

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