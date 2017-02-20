Депутат: Реформы в образовании хаотичны и спонтанны

На Правительственном часе в Мажилисе Парламента РК по теме «О ходе реализации государственной программы развития образования и науки на 2016 - 2019 годы» заместитель председателя палаты Гульмира Исимбаева подняла проблемные вопросы в сфере образования, передает корреспондент Zakon.kz.

«Работа по совершенствованию системы образования ведется на всех уровнях. Несмотря на проводимые реформы в сфере образования приходится констатировать, вместе с тем, наличие множества хронических и вновь возникающих проблем. Это подтверждается обратной связью с населением, исследованием общественного мнения, информацией в СМИ. Это позволяет ставить принципиальные вопросы перед правительством, поскольку эти вопросы, как и вся сфера образования, затрагивают интересы без преувеличения всего общества, всей нации», - сказала она.

В то же время вице-спикер отметила, что реформы в Казахстане «хаотичны и спонтанны» и на практике зачастую не доводятся до конца.

«Существует утверждение «образование стоит денег, а невежество стоит дороже», так сложилось, что реформы образования зачастую у нас происходят спонтанно, хаотично, не обретают на практике внятных, завершенных форм. Системный мониторинг, глубокий анализ текущих процессов, оценка результата каждого этапа реформ проводится недостаточно. За последние 11 лет в систему образования из республиканского бюджета вложены 1 триллионов 207 млрд тенге. При этом среднемесячная зарплата работников образования на сегодня остается одной из самых низких и составляет 86,5 тысяч тенге при среднемесячной номинальной зарплате по стране 143 тысячи тенге», - сообщила депутат.

Далее она указала, что одной из задач госпрограммы развития образования и науки является улучшение качественного состава педагогических кадров дошкольных организаций.

«Однако, именно на этом уровне сложилась хроническая недоукомпектованность кадрами, особенно помощников воспитателя и это закономерно, поскольку зарплата последних составляет 29 тысяч тенге. Немало вопросов в этом сегменте вызывает перспектива обучения детей 5-6 летнего возраста английскому языку. Вообще, все те вопросы, которые мы сейчас озвучиваем, прозвучали перед нами во время выезда в регионы», - уточнила Г.Исимбаева.

Между тем, она проинформировала, что в сегменте среднего образования одной из болевых точек остается вопрос образовательной инфраструктуры.

«Сейчас он решается, но тем не менее из года в год мы обсуждаем проблему дефицита ученических мест, проблемы аварийных трехсменных школ. Более 40% школ в РК малокомплектные. Далеко не везде в селах организован подвоз детей к школе. 30% школ не имеют кабинетов новой модификации по физике, химии, биологии. В 1277 школах вообще отсутствуют спортивные залы. Всегда возникает вопрос, как же выполняется гособразовательный стандарт по физической культуре в этих школах?» - обратилась она к министру и представителям Министерства образования и науки РК.

«Еще один вызывающий беспокойство показатель - процент неаттестованных учреждений. По результатам госаттестации требования гособщеобразовательного стандарта не соответствует деятельность 47% организаций. Несмотря на большой объем данных по количеству педагогов прошедших языковые курсы повышения квалификации по обновленному содержанию, уровень обеспеченности образовательных учреждений педагогами предметниками, преподающие на английским языке, составляет 2% от потребности», - добавила заместитель председателя Мажилиса.

В заключение она констатировала, что также проблемой является подготовка высококвалифицированных кадров для всех отраслей экономики.

«До сих пор рынок труда и образовательных услуг функционирует обособленно. Количество и структура госгрантов в вузах слабо увязана с потребностями рынка труда по тем или иным специальностям», - завершала Г.Исимбаева.

Автор: Ксения Давыдова, Астана