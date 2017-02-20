Кодекс этических принципов и правил поведения судей Республики Казахстан

в свете реализации Плана Нации «Сто конкретных шагов»

Башенова Г.М.,

судья Есильского районного суда г. Астаны

Планом Нации «Сто конкретных шагов» предусмотрено обновление всех решающих сфер общественной жизни. Важным аспектом Плана является то, что девятнадцать из этих ста шагов - это принятие эффективных мер модернизации судебной системы и правоохранительных органов, направленных на обеспечение верховенства закона.

Как на одну из мер по обеспечению верховенства закона, усиливающую подотчетность судей и дающую возможность гражданам обжаловать действия судей в специально созданном судебном жюри при Верховном Суде Республики Казахстан, План нации «Сто конкретных шагов» указал на разработку нового этического кодекса судей.

Судейский корпус нашей страны должен состоять из самых достойных профессионалов с высоким уровнем моральных принципов. Именно формирование достойного судейского сообщества в соответствии с Планом нации «Сто конкретных шагов» будет способствовать качественному отправлению правосудия, укреплению профессиональной дисциплины и повышению доверия населения к судебной системе.

Принятие нового, соответствующего современным реалиям, Кодекса этических принципов и правил поведения судей, направлено на обеспечение выполнения поставленных Президентом задач.

Благодаря тому, что Союзом судей Республики Казахстан проект данного Кодекса был презентован задолго до проведения седьмого съезда судей, в его обсуждении смогли принять участие не только судьи, ученые-правоведы и вся юридическая общественность нашего государства, но и международные организации, и просто неравнодушные граждане, высказавшие свой взгляд на происходящие в обществе процессы и необходимость закрепления в Кодексе этических принципов и правил поведения судей тех или иных норм.

Кодекс базируется на нормах Конституции, Конституционного Закона РК «О судебной системе и статусе судей», Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, Бангалорских принципах поведения судей, рекомендациях Киевской конференции по вопросам независимости судебной власти 2010 года.

Важное значение имеет тот факт, что проект Кодекса был предметом анализа экспертов Венецианской (Европейской) Комиссии за демократию через право. Экспертное заключение Комиссии было утверждено на пленарном заседании Комиссии в июне 2016 года. Рекомендации экспертов учтены при дальнейшей работе над проектом Кодекса.

В Венецианскую Комиссию входят все 47 государств-членов Совета Европы. Казахстан в Комиссию вступил в ноябре 2011 года. В своей работе Европейская комиссия руководствуется тремя базовыми принципами европейского конституционного наследия, лежащими в основе деятельности Совета Европы, такими как демократия, защита прав человека и верховенство права.

Эти основополагающие принципы положены и в основу нового этического Кодекса судей Казахстана.

Кодекс закрепляет обязанности судей осуществлять свою профессиональную деятельность на основе верности служения народу, безукоснительного соблюдения Конституции и законов государства, честности, неподкупности, справедливости, соблюдения норм нравственности и морали, этических правил поведения на службе и вне ее, обеспечения авторитета судебной власти.

Кодекс составлен с учётом возросших требований общества к профессиональному и моральному облику судьи. Принятие Кодекса преследует цель установления единых этических стандартов поведения судей, как основы доверия общества к судебной ветви власти.

Принципы и правила, установленные в Кодексе, обязательны для всех без исключения действующих судей, независимо от занимаемых должностей, а также для судей в отставке.

Факт нарушения судьей этических принципов и правил может быть установлен только на основании решения уполномоченного органа судейского сообщества, принятого по обращению граждан и организаций, государственных органов, должностных лиц судебной системы. Кроме того уполномоченный орган вправе рассмотреть факт нарушения судьей этических принципов и правил поведения по собственной инициативе по материалам средств массовой информации.

Судья всегда на виду, и общество всегда предъявляло и предъявляет к его моральному облику особо жесткие требования.

Особенность профессии судьи - постоянное самоограничение и сдержанность не только на службе, но и за пределами работы.

В силу этих факторов очень актуальна подробная регламентация в Кодексе поведения судьи в различных жизненных ситуациях и общественных отношениях.

Судья не вправе причинять ущерб престижу профессии, ставить личные интересы выше общественных, нарушать закон и правила этики, действуя в угоду личным интересам или интересам других лиц.

Судья должен избегать любых личных связей, которые могут причинить ущерб репутации, затронуть его честь и достоинство, вызвать сомнение в его профессиональной объективности.

Стремление к формированию высокоморального облика судьи, всегда действующего по закону и справедливости, неукоснительно поддерживающего авторитет судебной власти - вот основная направленность закрепленных в Кодексе этических принципов и правил поведения судьи.

Любой гражданин нашего государства должен быть уверен, что судопроизводство осуществляется судьями, обладающими не только высокими профессиональными, но и морально-этическими качествами.

Ни один кодекс, сколь совершенен бы он ни был не способен на абсолютную полноту, он требует постоянного развития ввиду формирования естественной эволюции правовых и моральных норм.

Профессиональный долг судьи, связанный с профессиональной честью, соответствующий высоким требованиям морали, является важнейшим элементом профессиональности судьи.

Еще А.Ф.Кони писал «можно также настойчиво желать, чтобы в выполнении формы и образов, которыми сопровождается отправление правосудия, вносился вкус, чувство меры и такт, ибо суд есть не только судилище, но и школа».

Разработка и принятия нового кодекса, ориентированного исключительно на судейское сообщество обусловлено необходимостью критически осмыслить существующие ценности, активизировать деятельность по преобразованию общества и самих себя в соответствии с представлениями человечества о совершенном и должном.

Принятие Кодекса повысит доверие общества к судебной ветви власти и в целом будет способствовать повышению имиджа судебной системы.