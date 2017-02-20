Посол КНДР вызван в МИД Малайзии

МИД Малайзии вызвало посла КНДР, чтобы запросить объяснения в связи с высказанными дипломатом обвинениями против властей страны.

Посла КНДР вызывали в МИД Малайзии, чтобы запросить объяснения в связи с высказанными дипломатом обвинениями против властей страны. Об этом говорится на сайте ведомства, сообщает Lenta.ru





Посольство было проинформировано о том, что смерть гражданина была классифицирована как внезапная и, поэтому должны быть проведены все необходимые исследования.





В ходе своей пресс-конференции посол Кан Чхоль дал понять, что правительству Малайзии «есть что скрывать» в деле убийства северокорейского гражданина 13 февраля, указали в МИД. Также дипломат утверждал, что Малайзия находится в «сговоре» с «внешними силами».





Посольству также сообщили, что после того, как расследование закончится, тело будет передано близким родственникам в соответствии с существующими малайзийскими законами и процедурами.





«Правительство Малайзии очень серьезно относится к какой-либо необоснованной попытке запятнать свою репутацию», — подчеркнули в МИД.





Малайзийское правительство обеспечило прозрачность и держало посольство в курсе событий по этому делу, поэтому правительство страны рассматривает критику со стороны посла как безосновательную.





Посол Малайзии в Пхеньяне Мохамад Низан Мохамад был отозван в Куала-Лумпур для проведения консультаций. В то же время он сообщил ТАСС, что в настоящее время находится в Пхеньяне и выполняет свои обязанности.









Напомним , что Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура, откуда он собирался вылететь в Макао к своей семье.





Фото: Yang Le / Xinhua / Zuna / Globallookpress.com



