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Жительница Актау, "умершая" из-за сбоя компьютерной программы, намерена подать в суд

20 февраля 2017, 12:24

Женщина рассчитывает получить компенсацию за моральный вред.


Жительница Актау Алия Бижанова, которую по мнению чиновников, из-за сбоя компьютерной программы внесли в список умерших, намерена подать в суд на отдел РАГС (регистрация актов гражданского состояния) Мунайлинского района, пишет газета "Лада".

Алия Бижанова рассчитывала получить квартиру по государственной программе как мать-одиночка. Как рассказала женщина, программа действовала до 2015 года.

- Все это я намерена изложить в исковом заявлении против отдела РАГС Мунайлинского района. Кроме всего этого рассчитываю получить через суд компенсацию за моральный вред, - рассказала Алия Бижанова.

Исковая сумма пока неизвестна.

Напомним, свидетельство о «смерти» Алии Бижановой выдал отдел РАГС Мунайлинского района в 2011 году. В отделе сообщили, что ошибка случилась из-за сбоя в программе при регистрации акта гражданского состояния.

- Ошибка устранена в базах ГЦВП и миграционной полиции. Статус женщины восстановлен, - рассказала Акдари Кенганова, руководитель отдела РАГС Мунайлинского района.

Светлана Султангереева
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