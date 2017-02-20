Жительница Актау, "умершая" из-за сбоя компьютерной программы, намерена подать в суд

Алия Бижанова рассчитывала получить квартиру по государственной программе как мать-одиночка. Как рассказала женщина, программа действовала до 2015 года.





- Все это я намерена изложить в исковом заявлении против отдела РАГС Мунайлинского района. Кроме всего этого рассчитываю получить через суд компенсацию за моральный вред, - рассказала Алия Бижанова.





Исковая сумма пока неизвестна.





Напомним, свидетельство о «смерти» Алии Бижановой выдал отдел РАГС Мунайлинского района в 2011 году. В отделе сообщили, что ошибка случилась из-за сбоя в программе при регистрации акта гражданского состояния.



