В Гомеле митингующие против «налога на тунеядство» призвали Лукашенко уйти в отставку

На опубликованном в твиттере видео можно услышать главный лозунг пришедших на акцию. Они призвали президента страны Александра Лукашенко уйти в отставку: «Нет декрету номер три — Лукашенко, уходи!»

На опубликованном в твиттере видео можно услышать главный лозунг пришедших на акцию. Они призвали президента страны Александра Лукашенко уйти в отставку: «Нет декрету номер три — Лукашенко, уходи!»

На площади Ленина на трибуну поднялись политические лидеры и простые люди. Они отметили, что это первая массовая акция протеста в Гомеле за последние 15 лет.

Практически никто не прятал лиц, среди несогласных с декретом оказалось много пенсионеров. У каждого своя причина сказать "нет" декрету. Большинство вынуждены помогать свои взрослым детям и внукам, так как те либо сидят без работы, либо у них маленькая зарплата.

Люди постепенно собирались на площади Восстания, где в этот день проходила сельскохозяйственная ярмарка. После чего митингующие направились по улице Советской в сторону площади имени Ленина. На проезжую часть не выходили, шли по неширокому тротуару, из-за чего колонна растянулась почти на сотню метров.

Никто из правоохранительных органов и представителей власти не мешал проведению акции. Более того, митингующие предложили подняться им на трибуну и высказать свое отношение к декрету. На этот шаг никто не решился.





Через 1 час 11 минут было объявлено об окончании акции. Расходясь, люди высказывали надежду, что их услышат и декрет о "тунеядстве" отменят.

























Отметим, что согласно декрету неработающие граждане страны (в том числе постоянно проживающие в стране иностранцы и лица без гражданства) должны ежегодно уплачивать в казну сбор в размере 20 базовых величин ($242). В среду, 15 февраля, стало известно, что в общей сложности сбор заплатили 46 тыс. человек.





Ранее похожая акция протеста прошла в Минске. Протестующие потребовали отменить «декрет о тунеядцах», «вернуть свободные и честные выборы», а также прекратить повышение тарифов ЖКХ и пенсионного возраста.