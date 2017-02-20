Глава МОН РК объяснил "российские корни" электронного дневника "Кунделік"

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев объяснил, почему был выбран «Кунделік», который расположен не на казахстанском сервере, а «имеет российские корни» , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Электронный дневник за прошлый год уже внедрен в 4 тысячах школ, а это половина всех школ страны. Сегодня 166 тысяч учителей, это больше половины, 1,3 млн учащихся - почти половина, и 747 тысяч родителей пользуются онлайн-системой. У нас на сегодня за неделю 20 млн оценок и посещений выставляются онлайн. Прошло более 7 млн обращений за домашним заданием от родителей и школьников. То есть реально переход полный на «цифру», где интернет позволит, можно сделать до конца этого учебного года. Причем все это в рамках ГЧП, государство не тратит на это денег», - сказал он в ходе правчаса в Мажилисе Парламента РК.





При этом глава ведомства уточнил, что сейчас многие спрашивают, почему выбран именно «Кунделiк».





«Во-первых, они первые предложили нам бесплатный сервис. Государству, родителям, детям это ничего не стоит. Поэтому мы за год можем осуществить цифровизацию школ. Если мы сейчас будем искать деньги, писать ТЭО, и так далее, как всегда будем разрабатывать и внедрять, то непонятно, когда это будет. Да, они будут рекламировать детские товары на сайте. Но они за какие-то деньги должны же себя содержать», - пояснил Е.Сагадиев.





Также, по его словам, были вопросы по дополнительным сервисам.





«Базовые сервисы, которые нужны МОНу, детям, родителям, учителям, школам, всей системе образования, то есть посещения, оценки, домашнее задание, поурочные календарные планы, оценивание - все это бесплатно. Да, они предлагали к этим базовым сервисам дополнительные, которые родителям могли бы понравиться. Например, сравнить своего ребенка с детьми по всей стране, по всему миру и так далее. Но поскольку шум поднялся, мы это просто запретили. Теперь этого сервиса нет», - уточнил он.





«Большой вопрос - почему «Кунделік» не казахстанский, а имеет российские корни. Я вам так отвечу. Например, сегодня перед нами стоит задача объединить все бухгалтерии школ и создать одну облачную бухгалтерию. И мы провели анализ. Все школы, почти вся страна, бухгалтерия МОН сидит на «1С». Это тоже российская программа, которой мы в течение 20 лет доверяем свои ИИН, зарплаты и все на свете. Если «Кунделік» позволяет МОН, облоно, акимату, родителям видеть каждую оценку, каждую «домашку» в режиме онлайн, то облачная бухгалтерия позволит нам, акимату, облоно, родительскому комитету видеть каждую проводку, каждую покупку в каждой школе. Очень важный для нас проект», - подчеркнул министр.





При этом он заметил, что есть два варианта ответов на вопросы по внедрению электронной системы выставления оценок в школах.





«Первый - вложить миллиарды государственных тенге, разработать какую-нибудь программу, которая будет работать или не будет, внедрять ее в течение нескольких лет, пытаться заставить тысячи бухгалтеров переучиться и внедрить новую программу. Или вариант номер два - за малые деньги, а может быть, и бесплатно, поставить только один модуль, который уже разработан, внедрен и работает во многих странах, называется «облачный 1С». Но тогда у нас возникнет вопрос - почему российская программа. Мы считаем, что решением информационной безопасности, если это вопрос основной, может стать то, что все базы данных надо размещать на государственных кодах НИТа (АО «Национальные информационные технологии»). Тогда НИТ должен обеспечивать полную информационную безопасность, как единый госорган, и эту проблему раз и навсегда решить», - добавил Е. Сагадиев.





Автор: Ксения Давыдова, Астана