От 6 до 20 лет получили члены группировки, убивавшие владельцев квартир в Алматы

Суд присяжных вынес вердикт в отношении черных риэлторов, суд над которыми начался еще в прошлом году, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда Алматы.





Судом установлено, что с февраля по март 2016 года преступная группа, в составе 7 человек, подыскивая одиноких людей, злоупотреблявших алкоголем, имеющих собственные квартиры, убивали их. Квартиры убитых они продавали через нотариусов, заключая договоры купли-продажи, подбирая людей, внешне похожих на умерших владельцев недвижимости.





Согласно сведениям Управления кадров прокуратуры города Алматы и ДВД города, один из преступников при знакомстве с нотариусом и риелторами присвоил звание должностного лица, показав им удостоверение, и представившись сотрудником прокуратуры.





Члены ОПГ убили троих жителей Алматы. Одному удалось остаться в живых.





Подсудимым вменялись статьи 24 ч.3-99ч.2 УК (покушение на убийство), 99 ч. 2 УК (убийство), 190 ч.4 (мошенничества в особо крупных размерах), 262 УК (создание и участие в организованной группе), 191 УК (грабеж), 384 УК (похищение документов).





Вердиктом суда присяжных заседателей, 6 участников ОПГ приговорены к различным срокам, от 6 до 20 лет. В отношении одного подсудимого уголовное производство по делу было прекращено в связи с его смертью. Также суд постановил взыскать с осужденных в солидарном порядке в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в сумме 2 000 000 тенге, а также расходы на ритуальные услуги.





Помимо этого судом были вынесены два частных постановления в адрес прокурора и начальника ДВД города Алматы о допущенных нарушениях старшим следователем ОВД ОРППЛ СУ ДВД, прокурором Управления прокуратуры города, и о необходимости производства проверки по факту наличия в действиях риелторов признаков уголовного правонарушения по эпизоду, связанному с оформлением одной из квартир.





Приговор не вступил в законную силу.



