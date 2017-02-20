Многие вузы Алматы не хотят решать проблемы с общежитиями - Байбек

Аким Алматы Бауыржан Байбек сообщил, что в прошлом году под угрозой отчисления из высших учебных заведений оказались 18 тысяч студентов , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





"Хочу сказать, что в прошлом году была массовая задолженность студентов за обучение. Акиматом приняты меры по недопущению отчисления 18 тысяч студентов", - сказал аким Алматы на отчетной встрече с населением города.





Также, по его словам, рассматривается возможность строительства общежитий.





"Многие руководители вузов зарабатывают, и эта сфера непрозрачная - куда уходят деньги, мы не знаем. Многие вузы не хотят решать проблемы общежитий. Все хотят, чтобы делало государство. Вузы будут зарабатывать, а государство будет строить общежития?! Так не будет! Президент дал поручение, мы сейчас находим пустые участки, совместно с правительством и руководством вуза должны будем решать эту проблему. Где живут наши студенты? Мы не знаем ничего. Чем они занимаются?" - констатировал аким.





Он обратил внимание на то, что многие руководители университетов заняты только учебным процессом, а чем занимаются студенты вечером, не хотят интересоваться.





"Что делают? Где ходят? Родители платят деньги, думают, дети учатся, а они не тем занимаются. Всякое бывает. Поэтому мы должны этому вопросу уделять время. И мы будем поддерживать нашу молодежь", - отметил градоначальник.





Автор: Кубатбек Туратбеков