Lotus построили новый спорткар к 40 летию фильма о Джеймсе Бонде

Британская компания Lotus показала спорткар, построенный в единственном экземпляре к 40-летию фильма о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил». Машину выполнили в стилистике «Мокрой Нелли» – автомобиля-амфибии агента 007 Lotus Esprit S1.





Новинка представляет собой специальную версию купе Evora Sport 410, дебютировавшего год назад на автосалоне в Женеве. Юбилейная «Эвора» получила новый передний бампер и полностью карбоновую крышку багажного отсека. Дизайнеры из департамента персонализации Lotus Exclusive окрасили заднюю часть так, чтобы визуально купе напоминало классический лифтбэк. Спортивные кресла и дверные панели отделали в красно-черную клетку и пустили по всему салону контрастную красную прострочку.





Техническим доработкам спорткар не подвергался. Он оснащен теми же 3,5-литровым 410-сильным V6 и шестиступенчатой механикой, которые позволяют развить 100 км/ч за 4,2 секунды и разогнаться до максимальных 300 км/ч. Для серийной Evora Sport 410, которая сама по себе является спецверсией модели Evora 400 и выпускается ограниченным тиражом в 150 экземпляров в год, также доступен шестидиапазонный автомат. С ним время разгона до сотни уменьшается на 0,1 секунды, но подает и максимальная скорость – на 20 км/ч. В Великобритании такая «Эвора» стоит от £79,900, в Германии – от €106,900. Этой весной должны начаться и североамериканские продажи.





Кстати, одну из оригинальных «Мокрых Нелли», которые были задействована на съемках, в 2013 году купил на аукционе глава Tesla Илон Маск. Он заплатил за кинораритет 866 тысяч долларов и обещал превратить его в «настоящий трансформер». Дальнейшая судьба машины нам неизвестна.



