Казахстанским выпускникам разрешат сдавать ЕНТ дома онлайн

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев попросил казахстанцев не демонизировать Единое национальное тестирование и подчеркнул, что это стандартный экзамен, который студент, школьник сдает каждый год , передает корреспондент Zakon.kz.





«Конкретно, вы (депутаты) же спрашиваете, зачем такой марафон? Выпускной экзамен не надо демонизировать. Регулярно школьники сдают его каждый год, а некоторые - каждую четверть. Это стандартный экзамен, который студент, школьник сдает каждый год. С другой стороны, ЕНТ значительно облегчено. Изменена только одна пятая его часть. Специально. Хотя, по идее, мы должны потихоньку менять ЕНТ в сторону международных стандартов», - сказал он на правчасе в Мажилисе Парламента РК, отвечая на вопрос депутатов по поводу «обоснованности марафона с экзаменам».





По словам главы ведомства, дети «не должны готовиться к ЕНТ, они должны учиться».





«И новые стандарты экзамена, который будет в будущем потихоньку внедрятся, это экзамен, к которому подготовиться невозможно, можно только хорошо учиться в течение всех 11 лет», - уточнил министр.





«Теперь, что касается прохождения. Раньше из 100 баллов надо было набрать 50, сейчас из 160 баллов надо набрать 50. У нас в этом году за счет того, что ЕНТ было облегчено, дополнительно 17 тысяч детей пошли в вузы. Мы считаем, что доступ к высшему образованию надо облегчать - это наша философия. Я могу долго и подробно рассказывать почему, но, в целом, за счет ЕНТ весь процесс поступления в вузы облегчается», - добавил Е.Сагадиев.





В тоже время он проинформировал, что в этом году ЕНТ можно будет сдавать дома.





«В этом году ЕНТ можно проходить дома. Мы подключили пост-терминалы, сейчас ведем переговоры с банками, чтобы из дома ребенок мог оплатить, ЕНТ пройти онлайн . Мы 300 тысяч брошюр напечатали, потому что многие школы просят брошюры, в классном формате проводить ЕНТ. Если надо, еще 500 тысяч брошюр напечатаем. У нас с этим проблем нет», - пояснил глава ведомства.





При этом он уточнил по поводу сдачи тестирования дома, что это «пробная сдача ЕНТ».





Автор Ксения Давыдова, Астана