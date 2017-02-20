За выходные на автодорогах республики из снежных заносов вызволено более 340 человек

На дорогах Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей из снежных заносов вызволено более 340 человек, в том числе 28 детей, отбуксировано 29 транспортных средств , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.





В Восточно-Казахстанской области 19 февраля на автодороге «Семей-Караул» спасателями из застрявших в снежных заносах 19 легковых автомобилей эвакуировано в Семей 34 человека, в том числе 3 детей. В Бескарагайском районе из застрявших в снежном заносе 13 легковых автомобилей эвакуировано в с. Карагайлы 21 человек. На автодороге «Шемонаиха-Секисовка» спасатели эвакуировали 10 человек.





В Жамбылской области в Жуалынском районе спасатели эвакуировали в с.Б.Момышулы 5 человек, а на трассе «Алматы-Ташкент» из снежных заносов отбуксировано на очищенный участок дороги 10 автомобилей. В Таласском районе на автодороге «Каратау-Ильич» из снежных заносов отбуксирован на очищенный участок дороги автомобиль, в котором находились 4 человека, из них 1 ребенок. В Сарысуском районе из остановившейся в снежном перемете автомашины эвакуировано 4 человек в Жанатас.





В Карагандинской области спасателями совместно с дорожными службами из снежного заноса вызволен рейсовый автобус сообщением «Егиндыбулак-Караганда». Эвакуированы 31 человек, из них 3 ребенка. В Каракаралинском районе спасателями из снежного заноса эвакуировано 12 человек.





Спасатели Костанайской области из подсобного хозяйства, расположенного в 5 км от г.Костанай, эвакуировали ребенка 2012 г.р., который нуждался в медицинской помощи. Кроме того, на автодороге «Аркалык-Амангельды» эвакуировали из сломавшейся машины одного человека. На автодороге «Житикара-Большевик» на очищенный участок дороги отбуксирован легковой автомобиль. Пострадавших нет.





Спасатели Кызылординской области в Казалинском районе совместно с местными исполнительными органами и сотрудниками районного отдела внутренних дел из снежных заносов отбуксировали 12 автомобилей, в которых находилось порядка 100 человек, в том числе 10 детей.





Спасатели Актюбинской области в ночь на 20 февраля провели аварийно-спасательные работы на автодорогах Каргалинского и Хромтауского районов. Из снежных заносов было эвакуировано 41 человек, в том числе 2 детей.





В Атырауской области на автодороге «Кульсары-Акистугай» спасатели из остановившегося в снежном заносе автобуса эвакуировали в г.Кульсары 13 человек, из них 2 детей.





В Северо-Казахстанской области на автодороге «Светодуховка-Петровка» в Жамбылском районе из снежного заноса отбуксирован 1 автомобиль, в котором находились 3 человека, из них 1 ребенок. Пострадавших нет.





Комитет по ЧС рекомендует водителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов при ухудшении погодных условий.



