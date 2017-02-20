В Таиланде россиянке грозит тюремное заключение за кормление рыбок в море

Согласно местному законодательству, кормление рыб и морских животных в водоохранной зоне рассматривается как преступление, которое наказывается штрафом в размере до $2,8 тыс. или лишением свободы до одного года.

Россиянка задержана правоохранительными органами Таиланда по обвинению в нарушении правил поведения в особо охраняемой территории, сообщает ТАСС





Как сообщает издание Phuket Gazette, туристка кормила рыбок на острове Рача-Яй в Андаманском море на юге королевства.





По данным газеты, россиянка была арестована сотрудниками департамента морских и прибрежных ресурсов Таиланда и доставлена в отделение полиции на острове Пхукет. Ей предъявлены обвинения и установлен залог на освобождение в размере 100 тыс. батов ($2,8 тыс.) , пишет издание. "Она должна внести залог и обязана находиться на территории Таиланда до решения суда", - сообщил глава местного подразделения департамента морских и прибрежных ресурсов Таиланда Сучат Раттанаруенгси.





В консульском отделе посольства РФ в Таиланде ТАСС сообщили, что не получали информацию о данном инциденте. Пока также неизвестно, внесла ли россиянка залог или ожидает суда в полицейском участке.





В Таиланде проблемами с законом может обернуться не только ловля экзотических рыбок, но даже и их кормление. Гиды часто сами предлагают туристам подобный аттракцион, однако иностранцам следует помнить, что милая забава может иметь далеко идущие последствия. За последнее время на территории королевства были арестованы, а затем оштрафованы судом, несколько граждан КНР по аналогичному обвинению.





От кормления рыб стоит воздержаться, прежде всего, у побережья таиландских островов. Почти все они входят в состав национальных морских парков и находятся под охраной государства. Правила поведения на охраняемых территориях, исключающие кормление рыб, которое может нанести вред местной экосистеме, приняты здесь достаточно давно. Однако только в мае прошлого года права сотрудников департамента морских и прибрежных ресурсов королевства были существенно расширенны - они получили полномочия арестовывать нарушителей.





Согласно местному законодательству, кормление рыб и морских животных в водоохранной зоне рассматривается как преступление, которое наказывается штрафом в размере до $2,8 тыс. или лишением свободы до одного года.





Фото: Thaihi.ru



