Роль сертификации в Казахстане!

Кабулова Акмарал Абтыхалиевна -

руководитель отдела Департамента Комитета

технического регулирования и метрологии

по городу Астане

Основными целями сертификации являются:

- обеспечение безопасности продукции, процессов, работ, услуг для жизни и здоровья людей, охраны имущества граждан и окружающей среды;

- защита интересов потребителей в вопросах качества продукции и услуг;

устранение технических барьеров в торговле, обеспечение конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках;

- создание необходимых условий для деятельности физических и юридических лиц на едином товарном рынке Казахстана, а также для участия в международном экономическом, научно-техническом сотрудничестве и международной торговле.

Сертификация в переводе с латыни означает «сделано верно». Известно, что продукция создаётся для дальнейшего её использования или потребления. В общей цепочке жизненного цикла продукции изготовитель является «первой стороной». И он, конечно, считает, что произвел хорошую продукцию, которая удовлетворит потребителя.

Второй стороной в этой цепочке является потребитель, желающий приобрести качественную продукцию. От оценки потребителя зависит дальнейшая судьба продукции.

Третьей стороной, т.е. арбитром, является независимый от изготовителя и потребителя орган или лицо. В международной практике в оценке соответствия наиболее объективными и достоверными считаются результаты испытаний, проведенные третьей стороной.

В соответствии с Законом Республики Казахстан О техническом регулировании» термин «сертификация» означает процедура, посредством которой орган по подтверждению соответствия письменно удостоверяет соответствие продукции, услуги установленным требованиям.

В Республике Казахстан существует два вида сертификации - это обязательная и добровольная сертификация.

1. Обязательная сертификация - сертификация продукции, работ, услуг, включенных в перечень продукции, работ, услуг, подлежащих обязательной сертификации на соответствие обязательным требованиям стандарта или иного нормативного документа, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья людей, имущества граждан и окружающей среды.

Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и перечень продукции, соответствие которой допускается подтверждать декларацией о соответствии, устанавливаются Правительством Республики Казахстан.

2.Добровольная сертификация проводится по инициативе заявителей (изготовителей, продавцов, исполнителей) в целях подтверждения соответствия продукции, процессов, работ, услуг требованиям нормативных документов, определяемых заявителем. Добровольная сертификация не заменяет обязательную.

Продукция, подлежащая обязательному подтверждению соответствия, определяется техническими регламентами.

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах:

- принятия предприятием-изготовителем (исполнителем) декларации о соответствии;

- проведения обязательной сертификации.

Обязательное подтверждение соответствия продукции осуществляется на соответствие требованиям и по схемам подтверждения соответствия, установленным техническими регламентами, в том числе посредством применения межгосударственных или национальных стандартов.

В целях идентификации продукции допускается применение стандартов организаций, но стандарты организаций не могут применяться для проведения процедур обязательного подтверждения соответствия.

Схемы подтверждения соответствия содержат способы установления соответствия (испытания, оценку производства, оценку системы менеджмента качества, анализ технической документации, инспекционный контроль) и применяются органами по подтверждению соответствия и (или) изготовителями (исполнителями) продукции при проведении обязательной сертификации или принятии декларации о соответствии.

При обязательном подтверждении соответствия продукции могут привлекаться технические эксперты.

Не относится к объектам обязательного подтверждения соответствия продукция, бывшая в употреблении, ввозимая для выставки и без ее целевого использования, а также поставляемая по линии гуманитарной помощи, если иное не установлено техническими регламентами.

Соответствие продукции, подлежащей обязательной сертификации и включенной в перечень продукции, соответствие которой допускается подтверждать декларацией о соответствии, может подтверждаться изготовителем посредством принятия декларации о соответствии.

Декларация о соответствии, принятая в порядке, установленном уполномоченным органом по стандартизации, метрологии и сертификации, регистрируется в органе по сертификации, в область аккредитации которого включена продукция, на которую оформлена декларация.

Изготовитель, подтверждающий соответствие продукции требованиям нормативных документов посредством принятия декларации о соответствии, несет ответственность за качество и безопасность этой продукции в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

Требования, устанавливаемые нормативными документами по сертификации, должны основываться на современных достижениях науки, техники и технологии, соответствовать требованиям международных (региональных) стандартов, правил, норм и рекомендаций по стандартизации, учитывать условия использования продукции, выполнения процессов, работ и услуг.

Кроме того, требования нормативных документов по сертификации не должны создавать дополнительных барьеров в международной торговле.

Правила и процедуры сертификации, регламентируемые нормативными документами, должны быть одинаковыми как для отечественной продукции, так и для ввозимой, независимо от ее происхождения.

При разработке нормативных документов в области сертификации тексты их проектов, за исключением информации, составляющей охраняемую законом тайну, публикуются в средствах массовой информации или специальных изданиях уполномоченного органа по стандартизации, метрологии и сертификации для обсуждения и подготовки замечаний и предложений заинтересованными органами государственного управления, физическими и юридическими лицами.

Порядок рассмотрения и сроки подготовки замечаний и предложений к проектам нормативных документов по сертификации устанавливаются уполномоченным органом по стандартизации, метрологии и сертификации. Нормативные документы на продукцию, подлежащую обязательной сертификации, должны содержать требования, по которым осуществляется обязательная сертификация, методы контроля на соответствие этим требованиям, правила маркировки продукции, требования к информации о сертификации, включаемой в сопроводительную документацию.

Споры в области сертификации рассматриваются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Для желающих получить более подробную информацию по указанной теме рекомендуем обратиться в Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане, по адресу: г. Астана, ул. Мәңгілік ел, 11, телефоны 270741, 270742, Еmail: gosnadzor_аstana@mail.ru