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В Алматы перед отчетной встречей акима задержали женщину

20 февраля 2017, 13:18

Она была доставлена в РОВД.


Перед отчетной встречей акима Алматы с населением города была задержана гражданка Дильнар Инсенова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

Как сообщается, Д.Инсенова путем нарушения общественного порядка совместно с группой лиц попыталась сорвать мероприятие для решения своих личных проблем с банком, в связи с задолженностью по кредиту. При оказании сопротивления законным требованиям сотрудников ДВД г.Алматы была доставлена в РОВД.

Отметим,что встречи акимов городов и областей проводятся в соответствии с поручением, с целью оповещения населения об итогах социально-экономического развития региона. И в первую очередь в таких мероприятиях особое значение уделяется общественному порядку.

Фото: life24.kz

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