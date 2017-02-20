В Алматы перед отчетной встречей акима задержали женщину
20 февраля 2017, 13:18
Она была доставлена в РОВД.
Перед отчетной встречей акима Алматы с населением города была задержана гражданка Дильнар Инсенова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.
Как сообщается, Д.Инсенова путем нарушения общественного порядка совместно с группой лиц попыталась сорвать мероприятие для решения своих личных проблем с банком, в связи с задолженностью по кредиту. При оказании сопротивления законным требованиям сотрудников ДВД г.Алматы была доставлена в РОВД.
Отметим,что встречи акимов городов и областей проводятся в соответствии с поручением, с целью оповещения населения об итогах социально-экономического развития региона. И в первую очередь в таких мероприятиях особое значение уделяется общественному порядку.
Фото: life24.kz
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