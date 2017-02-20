Кто войдет в состав комиссии по расследованию схода лавины в ущелье Коксай
20 февраля 2017, 13:33
Семьям погибших военных выплатят компенсацию.
В состав комиссии, расследующей сход лавины в ущелье Коксай в Жамбылской области вошли министр обороны Казахстана и замруководители пяти ведомств Казахстана.
Об этом в ходе брифинга в Астане сообщил официальный представитель СЦК Мурат Жуманбай, передает МИА Казинформ.
Напомним, трагедия произошла в Жуалынском районе в 35-40 км от села Алатау, в ущелье Коксай. 23 военнослужащих горно-егерской роты специального назначения войсковой части 91678 Минобороны РК находились здесь на занятиях по боевой подготовке, когда их накрыла снежная лавина. Семь солдат погибли под снегом, остальных удалось спасти. Сообщение поступило от одного из егерей, который находился недалеко от места ЧП. От Тараза до места схода лавины расстояние более 110 км.
18 февраля, в региональное командование «Юг» на место происшествия прибыла Правительственная комиссия во главе с Министром обороны РК генерал-полковником Сакеном Жасузаковым. Комиссией ведется работа по выяснению причин и обстоятельств трагедии, прорабатывается вопрос оказания материальной помощи семьям погибших военнослужащих.
«В составе комиссии - министр обороны Сакен Жасузаков, вице-министр Талгат Мухтаров, вице-министр финансов Татьяна Савельева, вице-министр внутренних дел Юрий Ильин, вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, вице-министр здравоохранения Алексей Цой и первый заместитель акима Жамбылской области Бекболат Орынбеков», - перечислил Жуманбай.
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