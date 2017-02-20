В соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан утверждены Правила применения (установления) режима консервации банков второго уровня, проведения операции по одновременной передаче активов и обязательств банка в части либо в полном размере другому (другим) банку (банкам) временной администрацией по управлению банком (временным управляющим банка) на стадии консервации и согласования уполномоченным органом данной операции, а также виды активов и обязательств, подлежащих передаче при проведении указанной операции.

В частности, установление режима консервации предполагает назначение на ограниченный (до одного года) срок временной администрации (временного управляющего).

Задачами временной администрации (временного управляющего) являются оздоровление финансового положения банка и улучшение качества его работы.

План консервации предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1) проведение инвентаризации всех активов банка, отраженных на балансе, и имущества, учитываемого на внебалансовых счетах, в том числе залогового имущества, и правоустанавливающих документов по ним, определение фактических остатков на балансовых и внебалансовых счетах;

2) определение оптимальной структуры управления и числа работников банка;

3) предоставление в уполномоченный орган и банки-корреспонденты нового документа с образцами подписей членов временной администрации (временного управляющего) и оттиска печати банка (при наличии);

4) определение целесообразности ранее заключенных банком договоров, связанных с его деятельностью, в том числе с лицами, связанными с банком особыми отношениями, и при необходимости принятие мер по расторжению заключенных банком договоров, предусматривающих вложение средств банка, либо внесению в них в одностороннем порядке изменений и дополнений, включая изменения ставок, тарифов и сроков действия;

5) осуществление мер по капитализации банка путем принятия решения об увеличении количества объявленных акций (о выпуске других ценных бумаг) и их размещении на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с законами Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и (или) привлечения субординированного долга со сроком погашения более 5 (пяти) лет;

6) улучшение качества активов путем проведения работы по взысканию просроченной ссудной и дебиторской задолженности, по уступке прав требований по договорам банковского займа и других активов банка, прекращения осуществления любого вида финансирования, увеличения объемов ликвидных активов;

7) увеличение доходности банка путем установления контроля над проведением расходных операций, пересмотра существующих тарифов, ставок вознаграждения, комиссионных по банковским операциям, расходов по оплате труда, общехозяйственных расходов и норм амортизационных отчислений;

8) оценка системы управления рисками в банке и реализация мер по ее улучшению.

При необходимости план консервации предусматривает реализацию операции по одновременной передаче активов и обязательств банка в части либо в полном размере другому (другим) банку (банкам) временной администрацией (временным управляющим) по согласованию с уполномоченным органом.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.