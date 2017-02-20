На юге Филиппин боевики напали на вьетнамское судно

Предполагаемые боевики террористической группировки "Абу Сайаф" напали на вьетнамское судно на юге Филиппин, один из моряков убит и семеро похищены, сообщает РИА Новости со ссылкой на филиппинскую береговую охрану.





Нападение на сухогруз Giang Hai с экипажем из 25 граждан Вьетнама произошло в воскресенье вечером у берегов острова Багуан, входящего в состав островной провинции Тави-Тави.





Сотрудникам береговой охраны и солдатам ВМС удалось спасти 17 вьетнамских моряков, передает агентство Рейтер.





Операция по преследованию боевиков продолжается, заявил представитель береговой охраны коммандер Арманд Балило (Armand Balilo).





Боевики группировки неоднократно брали в заложники граждан Филиппин, Малайзии, Индонезии и других стран. Как правило, террористы требуют за освобождение заложников выкуп, однако бывают случаи, когда пленников убивают.





"Абу Сайяф" основана в начале 1990-х годов на средства, полученные от главы "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена. Филиппинская разведка оценивает численность "Абу Сайяф" менее чем в 400 человек (в 2005 году — 510 человек). В начале 2004 года организация совершила крупнейший в истории Филиппин теракт — взорвала выполнявший внутренний рейс паром "Суперферри-14".



