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На юге Филиппин боевики напали на вьетнамское судно

20 февраля 2017, 13:43

Сотрудникам береговой охраны и солдатам ВМС удалось спасти 17 вьетнамских моряков.


Предполагаемые боевики террористической группировки "Абу Сайаф" напали на вьетнамское судно на юге Филиппин, один из моряков убит и семеро похищены, сообщает РИА Новости со ссылкой на филиппинскую береговую охрану.

Нападение на сухогруз Giang Hai с экипажем из 25 граждан Вьетнама произошло в воскресенье вечером у берегов острова Багуан, входящего в состав островной провинции Тави-Тави.

Сотрудникам береговой охраны и солдатам ВМС удалось спасти 17 вьетнамских моряков, передает агентство Рейтер.

Операция по преследованию боевиков продолжается, заявил представитель береговой охраны коммандер Арманд Балило (Armand Balilo).

Боевики группировки неоднократно брали в заложники граждан Филиппин, Малайзии, Индонезии и других стран. Как правило, террористы требуют за освобождение заложников выкуп, однако бывают случаи, когда пленников убивают.

"Абу Сайяф" основана в начале 1990-х годов на средства, полученные от главы "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена. Филиппинская разведка оценивает численность "Абу Сайяф" менее чем в 400 человек (в 2005 году — 510 человек). В начале 2004 года организация совершила крупнейший в истории Филиппин теракт — взорвала выполнявший внутренний рейс паром "Суперферри-14".

Фото: Lenta.ru

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