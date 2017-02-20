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Новый директор алматинского зоопарка рассказал о его работе

20 февраля 2017, 13:46

Директор зоопарка также прокомментировал высокую смертность в прошлом году.


Новый директор алматинского зоопарка Ержан Еркенбаев в ходе отчетной встречи акима Алматы Бауыржана Байбека с населением рассказал о судьбе зверинца и о том, какая работа будет проделана, передает корреспондент BNews.kz.

Задавая интересующие вопросы градоначальнику, горожане выразили обеспокоенность о судьбе Алматинского зоопарка. В связи со смертностью животных, ненадлежащими условиями в зоопарке на конкурсной основе был избран новый директор зверинца, которым стал Ержан Еркинбаев.

«Мы пересмотрели систему поставки продуктов. За месяц животные находятся в хорошей физической форме. Все мероприятия по профилактике эпидемий проводятся гораздо чаще, чем раньше. Кроме того, в этом году запланировано строительство ветеринарной части на 80-летие зоопарка, будет произведена реконструкция вольеров для больших кошек», - сказал Ержан Еркинбаев.
Директор зоопарка также прокомментировал высокую смертность в прошлом году.

«Смертность животных есть, но в то же время у нас есть и хорошая новость - зоопарк пополнился двумя медвежатами», - добавил Еркинбаев.
Между тем, аким города добавил, что и горожане должны вкладывать свои средства в развитие Алматинского зоопарка, ведь чем больше людей будет посещать зверинец, тем больше будет средств, чтобы вкладывать в зоопарк.

Фото: Sputnik Казахстан

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