Новый директор алматинского зоопарка рассказал о его работе

Директор зоопарка также прокомментировал высокую смертность в прошлом году.

Новый директор алматинского зоопарка Ержан Еркенбаев в ходе отчетной встречи акима Алматы Бауыржана Байбека с населением рассказал о судьбе зверинца и о том, какая работа будет проделана, передает корреспондент передает корреспондент BNews.kz





Задавая интересующие вопросы градоначальнику, горожане выразили обеспокоенность о судьбе Алматинского зоопарка. В связи со смертностью животных, ненадлежащими условиями в зоопарке на конкурсной основе был избран новый директор зверинца, которым стал Ержан Еркинбаев.





«Мы пересмотрели систему поставки продуктов. За месяц животные находятся в хорошей физической форме. Все мероприятия по профилактике эпидемий проводятся гораздо чаще, чем раньше. Кроме того, в этом году запланировано строительство ветеринарной части на 80-летие зоопарка, будет произведена реконструкция вольеров для больших кошек», - сказал Ержан Еркинбаев.

Директор зоопарка также прокомментировал высокую смертность в прошлом году.





«Смертность животных есть, но в то же время у нас есть и хорошая новость - зоопарк пополнился двумя медвежатами», - добавил Еркинбаев.

Между тем, аким города добавил, что и горожане должны вкладывать свои средства в развитие Алматинского зоопарка, ведь чем больше людей будет посещать зверинец, тем больше будет средств, чтобы вкладывать в зоопарк.



