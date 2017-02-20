Hyundai опубликовала тизер нового универсала

Компания Hyundai опубликовала тизерное изображение универсала i30 CW нового поколения.





Второй и самый практичный член семейства Hyundai i30 третьей генерации будет иметь те же дизайн, архитектуру и моторную гамму, что и пятидверный хетчбэк, дебютировавший прошлой осенью в Париже. Среди прочего, это означает, что универсал немного увеличится в размерах и получит более просторный багажник. Для понимания, у хетчбэка прибавка составила 17 литров – до 395 литров, а нынешний i30 CW вмещает 528 литров груза.





Линейка двигателей i30 третьего поколения включает 1,0-литровый трехцилиндровый бензиновый турбоагрегат на 120 л.с., две 1,4-литровых четверки – 100-сильную атмосферную и 140-сильную надувную, а также 1,6-литровые дизели на 95, 110 и 133 л.с. Коробки передач – шестиступенчатая механика и семиступенчатый робот. В зависимости от комплектации автомобили оснащаются информационно-развлекательными комплексами с экранами на 5 и 8 дюймов, поддерживающими Android Auto и Apple CarPlay, навигацией, беспроводной зарядкой для смартфона, круиз-контролем, системой экстренного торможения, системой помощи при выезде с парковки задним ходом и другими ассистентами.





После универсала i30 Hyundai представит заряженный хетчбэк i30 N – первую модель спортивного подразделения N. Ее должны показать осенью во Франкфурте. А в начале следующего года дебютирует фастбэк i30, который будут выпускать вместо трехдверного хетчбэка.



