Hyundai опубликовала тизер нового универсала
20 февраля 2017, 13:46
Мировая премьера этой модели состоится 7 марта на автосалоне в Женеве.
Компания Hyundai опубликовала тизерное изображение универсала i30 CW нового поколения.
Второй и самый практичный член семейства Hyundai i30 третьей генерации будет иметь те же дизайн, архитектуру и моторную гамму, что и пятидверный хетчбэк, дебютировавший прошлой осенью в Париже. Среди прочего, это означает, что универсал немного увеличится в размерах и получит более просторный багажник. Для понимания, у хетчбэка прибавка составила 17 литров – до 395 литров, а нынешний i30 CW вмещает 528 литров груза.
Линейка двигателей i30 третьего поколения включает 1,0-литровый трехцилиндровый бензиновый турбоагрегат на 120 л.с., две 1,4-литровых четверки – 100-сильную атмосферную и 140-сильную надувную, а также 1,6-литровые дизели на 95, 110 и 133 л.с. Коробки передач – шестиступенчатая механика и семиступенчатый робот. В зависимости от комплектации автомобили оснащаются информационно-развлекательными комплексами с экранами на 5 и 8 дюймов, поддерживающими Android Auto и Apple CarPlay, навигацией, беспроводной зарядкой для смартфона, круиз-контролем, системой экстренного торможения, системой помощи при выезде с парковки задним ходом и другими ассистентами.
После универсала i30 Hyundai представит заряженный хетчбэк i30 N – первую модель спортивного подразделения N. Ее должны показать осенью во Франкфурте. А в начале следующего года дебютирует фастбэк i30, который будут выпускать вместо трехдверного хетчбэка.
Текст: Александр Орехов
Фото: Hyundai
Via cartimes
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